Wild Hearts: nuovo trailer in computer grafica con i feroci Kemono

Come da programma, EA Originals e KOEI TECMO hanno pubblicato un nuovo trailer per il loro gioco in cui si cacciano i mostri, Wild Hearts.

Con un taglio cinematografico alla trama del gioco, il trailer offre uno sguardo ravvicinato ai cacciatori di WILD HEARTS in lotta contro feroci Kemono, come il Lavaback dal corpo vulcanico. Sia che si tratti di combattere in foreste, montagne, neve o colline, i giocatori devono imparare ad adattare l’antico e sofisticato meccanismo Karakuri all’ambiente circostante per attraversare il territorio e difendere Azuma dai feroci Kemono.

Potete vedere il nuovo trailer cinematografico, con la colonna sonora remixata dal produttore giapponese Chaki Zuli, qui sotto.

In WILD HEARTS, i giocatori viaggiano attraverso Azuma come lupi solitari o come cacciatori in branco, con un massimo di due amici, grazie alle funzioni co-op e crossplay del gioco su tutte le piattaforme. I giocatori possono espandere i loro piani di battaglia e intraprendere missioni speciali durante la caccia in branco, unirsi ad altri cacciatori nel mondo o affrontare Kemono da soli. Il gioco sarà caratterizzato da voci fuori campo in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.

WILD HEARTS verrà lanciato nei negozi al dettaglio e in digitale il 17 febbraio 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S al prezzo di 79,99 euro e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 69,99 euro. Qui il link al sito ufficiale del gioco.