EA Sports PGA Tour: disponibile aggiornamento 4.0 con il weekend di gioco gratuito

EA SPORTS PGA TOUR ha presentato il Title Update 4.0, per celebrare l’imminente U.S. Open Championship che si terrà questo fine settimana con un nuovo campo giocabile, il Los Angeles Country Club, e disegni aggiornati nel gioco in stile U.S. Open Championship della Stagione 3. Oltre a poter utilizzare il nuovo campo in tutte le modalità di gioco, durante il torneo di golf verranno lanciate nuove sfide che riprodurranno i momenti iconici di ogni giornata.

Tra questi miglioramenti stagionali, l’aggiornamento include anche molti miglioramenti alla giocabilità complessiva e correzioni di stabilità, compresa una visuale migliorata dello Swing Meter con una migliore visibilità in caso di cielo luminoso.

L’elenco completo delle note della patch è disponibile qui e di seguito evidenziamo alcune fra le più importanti.

EA SPORTS PGA TOUR sarà disponibile gratuitamente su console in concomitanza con lo U.S. Open Tournament. Da giovedì a domenica (15-18 giugno), giorno della fine del torneo, i possessori di Xbox Series S|X con Xbox Live Gold potranno provare il gioco completo grazie alla promozione Free Play Days, così come anche i possessori di PlayStation 5 con PlayStation Plus possono partecipare al Free Play Weekend per quattro giorni.

EA SPORTS PGA TOUR continua a evolversi grazie al feedback della community e il team di EA Orlando continua a lavorare dietro le quinte, per offrire ulteriori aggiornamenti nel futuro prossimo, tra cui una modalità di gioco a 60 FPS per console, ulteriori opzioni di durata degli eventi per la modalità Carriera e una modalità a turni.

Punti salienti della patch 4.0:

● Negozio e contenuti:

○ Le nuove specifiche possono essere guadagnate attraverso missioni settimanali, tornei settimanali e tornei stagionali.

■ Serie Command: migliora gli attributi di potenza e controllo.

■ Serie Escape: migliora gli attributi di precisione e recupero.

○ Le nuove specifiche delle serie Signature sono state aggiunte allo store per ruotare durante la stagione:

■ Patrick Cantlay

■ Tony Finau

■ Jessica Korda

■ Lexi Thompson

○ Ulteriori abbigliamenti saranno aggiunti al negozio nel corso della settimana.

Negozio e contenuti:

○ Aggiunta di una nuova visuale “moderna” per lo swing meter, con un design privo di tacche e una migliore visibilità con cielo luminoso.

■ La nuova impostazione visiva “Swing Meter Style” sostituisce l’impostazione “Club Trail”. Sono incluse opzioni per l’utilizzo delle precedenti visualizzazioni dello swing meter e per l’abilitazione/disabilitazione delle tracce del club.

■ Aggiornamento dell’arco di mira per aggiungere un effetto e cambiare colore se la palla viene proiettata in collisione prima di raggiungere l’apice. Ciò ha lo scopo di indicare meglio quando si mira a ostacoli evidenti, come le bunker lips direttamente di fronte al golfista o gli alberi che sono fuori dalla visuale.

■ A queste modifiche si aggiungono miglioramenti visivi alla linea di lettura del putt, all’arco di mira e alle tracce della pallina online.

● Fisica del gioco:

○ La fisica del volo della palla specifica per il campo è stata aggiornata e le informazioni sull’altitudine sono state aggiunte alla schermata di selezione del campo.

■ Si noti che la palla vola in genere più lontano e con una traiettoria leggermente più bassa quando si gioca in campi ad alta quota come Banff Springs.

● Gameplay Mix:

○ Migliorare la capacità del golfista AI di eseguire putt corti.

● Online:

○ Disattivare definitivamente la reazione del golfista NIS nel gioco online per velocizzare il gioco per tutti i giocatori.

○ Correzione del softlock durante il gioco online se scade il timer della buca per il giocatore mentre utilizza l’impostazione “Partita veloce”.

○ Correzione dell’ordine errato dei giocatori nel tabellone online dopo l’abbandono o la disconnessione di un giocatore durante un round.



● Sfide:

○ Correzione per i membri della folla che ostacolano il golfista nel primo colpo di alcune sfide.

○ Aggiunta animazione al banner di sfida mostrato dopo il buco.

● Golfisti:

○ Aggiornato il modello della testa di Scottie Scheffler.

○ Dustin Johnson aggiornato con il guanto Taylormade.

○ Xander Schauffele aggiornato con il guanto Callaway.

○ Aggiornati gli abiti e i loghi di Jessica Korda.

● Abiti e attrezzature

○ Correzione del ritaglio di texture sulle polo EA SPORTS con scollo a V.

○ Risolti alcuni casi in cui la mano del golfista passava attraverso il guanto.

○ Correzione del ritaglio dei capelli del golfista con il cappello per alcuni secondi quando si entra nel gioco usando impostazioni visive basse.

○ Schiarite le texture della pallina “EA SPORTS – Bianco”.



● Branding:

○ Le strutture, gli abiti, le salviette, ecc. aggiornate con l’ultimo logo U.S. Open

○ Aggiornamento del logo The Open sulle bandierine.

○ Aggiornamento schermata caricamento di Augusta National con trofeo Master invece del trofeo stagionale.

○ Il Wells Fargo Championship aggiornato con un logo bianco monocolore

○ Il FedEx St. Jude Championship aggiornato con un logo bianco

monocolore.

● Supporto per PC:

○ Correzione della registrazione di un doppio input nelle pagine del negozio quando si utilizza l’input del mouse per chiudere un popup di errore.

○ Correzione della possibilità per i giocatori di accedere alle tessere sfida bloccate utilizzando l’input del mouse per fare clic sul pulsante “Seleziona”.

○ Correzioni a varie schermate e agli elementi dell’HUD del gioco per scalare correttamente e supportare meglio i monitor a schermo largo.

Vi ricordiamo infine che il gioco è disponibile da aprile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.