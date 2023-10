Diablo IV: disponibile la versione di prova su Battle.net

Appena in tempo per Halloween, i giocatori potranno fare il loro ingresso a Sanctuarium con una versione di prova di Diablo IV su Battle.net disponibile fino a lunedì 30 ottobre. Di recente, nel gioco è iniziata la Stagione del Sangue. Di seguito i dettagli della versione di prova:

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Tag a friend to fight alongside you in Sanctuary. For free.#DiabloIV's free PC trial starts today and runs through October 30th.

Begin your journey here: https://t.co/9CWGtMgjdp pic.twitter.com/CfFCT4gCQv

— Diablo (@Diablo) October 26, 2023