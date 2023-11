Vampire the Masquerade Bloodlines 2: ecco il clan Tremere

The Chinese Room e Paradox Interactive hanno rivelato nuovi dettagli su Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 parlando dello stile artistico neo-noir, del protagonista e molto altro. Recentemente, ha iniziato a condividere nuovi dettagli sui clan giocabili che saranno disponibili nel gioco. La settimana scorsa hanno mostrato il clan Brujah e ora gli sviluppatori ci hanno offerto un assaggio dei vampiri del clan Tremere.

Oltre a un breve teaser che offre uno sguardo al gameplay giocando come membro del clan Tremere, The Chinese Room ha anche pubblicato un post sul blog che offre maggiori informazioni su ciò che i giocatori possono aspettarsi. Se giochi nei panni di un vampiro Tremere, non solo sarai in grado di usare il tuo stesso sangue come arma (ad esempio modellandolo per lanciare proiettili), sarai anche in grado di controllare il sangue dei tuoi nemici, strappandolo da i loro corpi a bollire nelle loro vene. All’inizio del gioco, il clan Tremere sarà scosso da un recente attacco alla sua chiesa principale, ma poiché il clan è “ferito”, è “tutt’altro che caduto”. Il clan Tremere sarà uno dei quattro che saranno disponibili nel gioco al momento del lancio, con piani in atto per altri due che verranno aggiunti dopo il rilascio, uno dei quali arriverà anche con “una storia di Seattle completamente unica”. Di seguito una panoramica:

Nel gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di un vampiro anziano che si sveglia intrappolato a Seattle e l’intera portata del suo potere viene soppressa artificialmente. Il gioco sarà una rivisitazione del genere neo-noir, confondendo i confini della moralità ed esplorando temi come la paranoia, la vendetta e l’alienazione. Secondo Longthorne, tutti i personaggi secondari del gioco, come Lou, Ryong e Tolly, avranno i propri obiettivi che i giocatori potranno influenzare con il loro coinvolgimento.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è previsto per l’autunno 2024 e arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.