Suicide Squad Kill the Justice League: il nuovo trailer mette in evidenza il supporto 3D e DualSense

Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady Studios ha concluso il 2023 con un nuovo episodio di Insider e inizia il nuovo anno con un nuovo trailer. Il video si concentra sul supporto per DualSense e audio 3D di PS5 fornendo allo stesso tempo alcuni rapidi frammenti di gioco. Di recente è stato pubblicato il trailer sui personaggi di supporto. Gli Adaptive Trigger entrano in gioco quando si utilizzano armi diverse, mentre il feedback tattile garantisce il feedback dei colpi. Non è niente di troppo folle rispetto a ciò che fa la maggior parte dei giochi, ma dovrebbe migliorare l’immersione per i giocatori PS5. È inoltre disponibile il supporto per le schede attività. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Suicide Squad: Kill the Justice League verrà lanciato il 2 febbraio per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.