Senua’s Saga Hellblade 2: il nuovo trailer dedicato a Astrior

La promozione di Senua’s Saga Hellblade 2 si fa sempre più attiva, con Ninja Theory pronta a lanciare nuovi contenuti a ritmo sostenuto divulgando così dettagli su personaggi e luoghi di gioco attraverso immagini e brevi dietro le quinte pubblicati sul profilo Twitter ufficiale dello sviluppatore. L’ultimo teaser introduce il personaggio di Astrior, interpretato da Aldís Amah Hamilton.

Meet Ástríðr, played by Aldís Amah Hamilton in #SenuasSaga: Hellblade II.

What role will Ástríðr play in Senua's story? Find out when Senua's Saga: Hellblade II arrives Day One on Xbox Game Pass and across Xbox Series X|S, Windows and Steam on May 21.https://t.co/fJ2dKst9na pic.twitter.com/TCLydYRypO

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 8, 2024