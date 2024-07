Monster Hunter Now: tutti i dettagli sulla seconda parte di Festa delle bolle in tempesta

Niantic ha rilasciato la seconda parte dell’aggiornamento della Stagione 2: Festa delle bolle in tempesta di Monster Hunter Now. Questa nuova parte dell’aggiornamento introdurrà il primo Leviathan in assoluto in Monster Hunter Now: il Mizutsune, accompagnato da diversi eventi denominati “Caccia estiva”.

La seconda parte di “Festa delle bolle in tempesta” includerà il debutto del mostro Leviathan: Il primo Leviathan, il Mizutsune, apparirà per un tempo limitato su Monster Hunter Now. I giocatori dovranno affrontare battaglie impegnative e raccogliere materiali per creare nuove attrezzature dotate di abilità innovative.

Articoli Consigliati Battlefield 2042 x Dead Space: da oggi l’evento collaborativo speciale The Operator arriva su Steam il 22 luglio

Nuovi eventi di Summer Hunts:

Il Trionfo di bolle – Dal 18 al 28 luglio, durante l’evento, tutti i mostri, incluso il Mizutsune, appariranno in un maggior numero di luoghi. I giocatori potranno completare missioni a tempo per ottenere materiali del Mizutsune, nuovi stili equipaggiamento a tema estivo, una medaglia cacciatore esclusiva e, completando tutte le missioni, una scaglia di Mizutsune.

Sogni nefasti – Dal 20 al 21 luglio, si terrà il primo evento a pagamento di Monster Hunter Now. I cacciatori con i biglietti potranno accedere all’esperienza di caccia definitiva, che include un’estensione del 50% del raggio di interazione sul campo e un numero illimitato di Cacciatone e scontri con il drago. Inoltre, le apparizioni del Mizutsune saranno ancora più frequenti e ci sarà l’opportunità di cacciare il Paolumu onirico prima degli altri giocatori.

Specifiche sugli eventi:

Missioni elemento veleno/drago

Date e orari (ora locale)

Da lunedì 8 luglio 2024 alle 09:00 a mercoledì 17 luglio 2024 alle 23:59.

Per aiutarvi a gestire un ampio ventaglio di vulnerabilità, abbiamo preparato delle missioni di caccia a mostri come il Deviljho e la Rathian rosa, con cui potrete potenziare le armi di elemento veleno o drago.

MH Now Summer Hunt 2024

L’evento Caccia estiva 2024: Trionfo di bolle sarà accessibile a tutti i cacciatori. Nel corso dell’evento, il primo Leviathan di Monster Hunter Now, il Mizutsune, apparirà sul campo per un tempo limitato.

*A evento concluso, il Mizutsune apparirà soltanto nelle Cacciatone!

Caccia estiva 2024: Sogni nefasti è il nome del primo evento a pagamento di Monster Hunter Now. I possessori di biglietto potranno elevare la caccia a nuove vette e avere l’opportunità di cacciare il Paolumu onirico prima degli altri giocatori, per rendere ancora più epico l’evento Caccia estiva 2024 di MH Now.

Summer Hunt 2024: Bubbling Festival

Date e orari (ora locale)

Da giovedì 18 luglio 2024 alle 09:00 a domenica 28 luglio 2024 alle 23:59.

Nel corso dell’evento, tutti i mostri appariranno in un maggior numero di luoghi, Mizutsune compreso! Affrontate le missioni a tempo per ottenere materiali di Mizutsune, nuovi stili equipaggiamento a tema estivo, una medaglia cacciatore esclusiva e, completandole tutte, una scaglia di Mizutsune.

Summer Hunt 2024: Dark Daydreams

Date e orari (ora locale)

Da sabato 20 luglio 2024 alle 09:00 a domenica 21 luglio 2024 alle 23:59.

Il primo evento a pagamento di Monster Hunter Now si sta avvicinando! Acquistare un biglietto* nel negozio di gioco permetterà di accedere all’esperienza di caccia definitiva, che include un’estensione del 50% del raggio di interazione sul campo e un numero illimitato di Cacciatone e scontri con il drago. Inoltre, le apparizioni del Mizutsune saranno ancora più frequenti e avrete l’opportunità di cacciare il Paolumu onirico prima degli altri giocatori, per rendere ancora più epico l’evento Caccia estiva 2024 di MH Now!

Saranno inoltre disponibili delle missioni a tempo per ottenere stili di equipaggiamento esclusivi e una nuova medaglia cacciatore. Un’occasione imperdibile!

*I biglietti verranno messi in vendita dall’11 luglio, a seguito dell’aggiornamento V79 e previo aggiornamento dell’app.

Evento sottospecie di mostri e vagofusione

Date e orari (ora locale)

Da lunedì 29 luglio 2024 alle 09:00 a domenica 4 agosto 2024 alle 23:59.

Durante l’evento, alcune sottospecie compariranno con maggiore frequenza sul campo. Inoltre, i mostri grandi uccisi potranno rilasciare vagopietre a tempo. Queste vagopietre speciali possono fornire abilità non presenti negli esemplari comuni.

*Per sbloccare la vagofusione è necessario completare la storia pre-stagionale.