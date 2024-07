Darkest Dungeon II in sconto del 15% per il lancio su Xbox

Red Hook Studios, hanno confermato che Darkest Dungeon II, il loro cupo gioco di ruolo a turni, uscirà su Xbox Series X|S il 15 luglio 2024. Questo lancio si aggiunge alle versioni per PlayStation 4 e 5 di Sony e alla versione per Nintendo Switch e includerà tutti gli aggiornamenti e i DLC esistenti. I giocatori possono preordinare il gioco dal Microsoft Store al prezzo di 38,99€ con uno sconto di lancio del 15%.

Oltre al gioco principale, su Xbox Series X|S sarà disponibile anche il DLC “The Binding Blade” . I giocatori potranno acquistare dal Microsoft Store il bundle Oblivion, contenente il gioco base e il DLC. Tra le caratteristiche principali di questo aggiornamento ci sono due eroi giocabili aggiuntivi, la Duellante e il Crociato, oltre a un mini-boss vagante, il Condottiero. Una nuova importante modalità di gioco della campagna, “Kingdoms”, arriverà come aggiornamento gratuito dei contenuti entro la fine dell’anno. Questa modalità sfiderà i giocatori in una disperata lotta contro il tempo per trovare e sconfiggere una minaccia mostruosa prima che travolga e distrugga il Regno.

Darkest Dungeon II invita i giocatori a intraprendere un viaggio emozionante attraverso cinque campagne, note come “Confessioni”, ognuna con il suo boss terrificante e le sue meccaniche coinvolgenti. Contando la Duellante e il Crociato, i giocatori possono ora scegliere da una formazione con un totale di 14 eroi giocabili. Altre caratteristiche includono l’ampia esperienza di metagioco “L’Altare della Speranza”, 10 animali da compagnia, ognuno con caratteristiche che influenzeranno le dinamiche di gioco, e modificatori di difficoltà facoltativi sotto forma di oggetti equipaggiabili, come la Fiamma Infernale e la Fiamma Raggiante, per chi desidera una sfida più o meno impegnativa.

Darkest Dungeon II arriva su Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 15 luglio 2024. In questo momento anche la versione per PC fa parte dei saldi estivi di Steam, con uno sconto del 40% sul gioco base e sull’OST e uno sconto del 10% sul DLC Binding Blade.

Darkest Dungeon II è un viaggio roguelite a turni all’insegna della dannazione. Forma un party, munisciti di diligenza e avventurati in scenari decadenti in un ultimo disperato tentativo di scongiurare un’apocalisse causata dai tuoi stessi fallimenti. Eppure, i pericoli più efferati che dovrai affrontare potrebbero provenire dall’interno del gruppo.

Il sequel del gioco acclamato dalla critica Darkest Dungeon presenta nuovissime grafiche 3D nel suo stile distintivo, una nuova dinamica di viaggio a partite, una versione migliorata dell’innovativo sistema di combattimento a turni, dodici eroi, ognuno dei quali avrà la sua storia personale costituita da cinque capitoli, cinque regioni, cinque boss finali e un’esperienza di metagioco (“L’Altare della Speranza”) ricca di potenziamenti permanenti. Darkest Dungeon II è uscito in accesso anticipato su Epic Games Store a ottobre 2021 e ha visto una cadenza regolare di aggiornamenti importanti di contenuti e funzionalità poiché Red Hook ha migliorato il gioco con l’aiuto del feedback dei giocatori.