Pokémon Sleep: i festeggiamenti per il primo anniversario

The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo di fantastici regali ed eventi nel gioco per festeggiare il primo anniversario di Pokémon Sleep. Gli Allenatori possono inoltre ottenere dei regali nel gioco per celebrare oltre 20 milioni di download in tutto il mondo dall’uscita dell’app, avvenuta a luglio 2023 per dispositivi iOS e Android.

Festeggiamenti per il primo anniversario

In occasione del primo anniversario di Pokémon Sleep, saranno disponibili gli eventi e i regali indicati di seguito.

Tre nuovi stili di sonno. Per giocare a Pokémon Sleep, i giocatori devono dormire con il loro dispositivo smart o Pokémon GO Plus + posizionato vicino al cuscino e poi controllare i risultati della loro ricerca sul sonno e collaborare con il Professor Neroli per catalogare gli stili di sonno dei Pokémon. Facendo la ricerca sul sonno ogni giorno, ci saranno più probabilità di scoprire i nuovi stili di sonno.

Stile accovacciato di Sprigatito

Stile occhio vigile di Fuecoco

Stile seduto di Quaxly

Festa del primo anniversario. Gli Allenatori possono partecipare alla festa del primo anniversario da lunedì 15 luglio a lunedì 29 luglio 2024. In questo periodo, i giocatori avranno più probabilità di incontrare Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Completando missioni speciali potranno inoltre ottenere l’Aroma Sprigatito, l’Aroma Fuecoco e l’Aroma Quaxly. I dettagli sui pacchetti per il primo anniversario e i pacchetti amicizia Pokémon sono disponibili sul sito ufficiale di Pokémon Sleep o nella sezione “Novità” del gioco.

Settimana di regali in vista del 1º anniversario. È ora in corso la settimana di regali in vista del 1º anniversario, che durerà fino a domenica 14 luglio 2024. I fan possono ottenere fino a 1.050 punti sonno bonus effettuando l’accesso in questo periodo. Per ricevere questi regali, è necessario effettuare l’accesso durante il periodo dell’evento e selezionare Menu principale nella schermata principale. Dopodiché, è necessario toccare il pacco regalo in alto a destra nella schermata del menu principale.

Regali nel gioco per festeggiare 20 milioni di download

Per festeggiare 20 milioni di download, tutti i giocatori di Pokémon Sleep potranno ottenere i seguenti regali nel gioco fino alle 04:00 (UTC) di lunedì 26 agosto:

1.000 punti sonno

1 Seme abilità principale

1 Blocco di sogni M

5 Pokébiscotti

Per ricevere questi regali, è necessario effettuare l’accesso durante il periodo di distribuzione e selezionare Menu principale nella schermata principale. Dopodiché, è necessario toccare il pacco regalo in alto a destra nella schermata del menu principale.

Pokémon Sleep è scaricabile senza costo su App Store o Google Play.