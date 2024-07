PlayStation Plus: Crisis Core – Final Fantasy VII – Réunion tra i giochi del mese

Affronta creature letali, impugna la leggendaria Spada potens, crea il tuo regno e molto altro ancora con la selezione del Catalogo giochi di luglio! Remnant II, Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion, Mount & Blade II: Bannerlord e tanti altri giochi saranno disponibili a partire dal 16 luglio per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium. Inoltre, annunciamo una nuova offerta di giochi classici e per PS VR2 in arrivo su PlayStation Plus Premium.

Remnant II – Edizione Standard | PS5

Remnant II è il sequel del gioco di grande successo Remnant: From the Ashes in cui i superstiti dell’umanità devono combattere nuove creature letali e boss sovrumani in mondi terrificanti. Gioca in solitaria o in modalità cooperativa con altri due amici per esplorare gli abissi dell’ignoto e impedire al male di distruggere la realtà stessa. Per avere la meglio, i giocatori dovranno affidarsi alle proprie capacità e a quelle dei loro compagni per superare le sfide più ardue e scongiurare l’estinzione della razza umana.

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion | PS4, PS5

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion è la versione rimasterizzata in HD del prequel di grandissimo successo di Final Fantasy VII. Oltre a una grafica rimasterizzata in HD, il doppiaggio di tutti i dialoghi e i nuovi arrangiamenti della colonna sonora offrono una rivisitazione dinamica di un classico molto amato. È la storia di Zack Fair, un giovane guerriero ammirato dal ragazzo destinato a salvare il mondo, degno della fiducia di uomini assurti al rango di eroi leggendari e amato da una giovane donna che stringe tra le mani il fato del pianeta. La storia dei sogni e dell’onore di Zack, e quindi del legame che lo unisce a Cloud, viene svelata in questa epica saga che supera i limiti di una semplice rimasterizzazione HD.

Mount & Blade: Bannerlord | PS4, PS5

Intraprendi un’avventura epica in un sandbox ambientato in un Medioevo immaginario che combina strategia e GDR d’azione. Crea e sviluppa il tuo personaggio, raduna compagni di avventura e sfrutta la diplomazia, l’abilità di commerciare e la furbizia per cercare di far affermare il tuo clan tra i ranghi della nobiltà. Raduna truppe da comandare e con cui combattere in enormi battaglie e assedi in tempo reale utilizzando un ampio sistema di comando e un sistema di combattimento direzionale intuitivo e basato sulle abilità. Costruisci il tuo regno oppure sostieni la causa altrui mentre esplori il vasto e rivisitato continente di Calradia in questo prequel dell’acclamato Mount & Blade: Warband.

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

Ti presentiamo il nono capitolo del franchise di successo Party Pack che ben conosci e ami! Che tu sia in compagnia di amici, alle prese con un aperitivo in remoto, tentando di spezzare l’imbarazzo durante le vacanze o alla ricerca del prossimo gioco da riprodurre in streaming, The Jackbox Party Pack 9 è qui per ravviare l’atmosfera. Gioca ora in inglese, francese, italiano, tedesco o spagnolo. Non servono controller aggiuntivi per gli altri giocatori: tutti usano il proprio cellulare o tablet per giocare! I giochi supportano fino a 10 giocatori e 10.000 membri del pubblico che partecipano al divertimento per influenzare l’esito del gioco.

Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

Intraprendi un viaggio verso un regno invaso dai demoni in un nuovo GDR epico dai creatori dell’acclamato Pathfinder: Kingmaker. Esplora la natura del bene e del male, scopri il vero costo del potere e diventa un eroe mitico capace di atti che superano le aspettative dei mortali. Crea qualsiasi personaggio immaginabile con la flessibilità, la ricchezza e la profondità del set di regole della prima edizione di Pathfinder. Scegli tra 25 classi, 12 razze di personaggi e più di mille incantesimi, caratteristiche e abilità per venire incontro al tuo stile di gioco. Divertiti con due modalità di combattimento per uccidere i nemici: in tempo reale con pause o a turni. Passa da una modalità all’altra al volo, in modo da affrontare le sfide con calma o a un ritmo più serrato. L’esclusivo set di regole di Pathfinder ti consente inoltre di eseguire manovre di combattimento avanzate, come la battaglia a cavallo. Usa queste tattiche saggiamente!

No More Heroes 3 | PS4, PS5

No More Heroes 3 segue l’assassino otaku Travis Touchdown che, armato ancora una volta della sua fidata katana laser, affronta a suon di fendenti dieci dei combattenti più letali della galassia. Ora deve scalare la classifica dei Supereroi Galattici per impedire al malvagio Principe FU e ai suoi dieci sudditi alieni di conquistare la Terra. Accumula combo con la katana laser di Travis e immergiti in un’azione hack-and-slash mai vista prima.

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

Travis Touchdown è stato risucchiato nella leggendaria console di gioco Death Drive Mk II e i personaggi del variegato catalogo giochi di Death Drive Mk II non si arrenderanno facilmente! Fatti strada a colpi di laser e mosse di wrestling professionali come solo tu sai fare, con un’azione da urlo. Usa tutte le abilità a tua disposizione e combina attacchi speciali e normali per realizzare delle combo mozzafiato. Sperimenta con le mosse e crea il tuo stile personale.

Deadcraft | PS4

Vieni a scoprire Deadcraft, una nuova rivisitazione del genere di sopravvivenza zombie. In un mondo devastato da un virus letale, il mezzo zombie Reid deve sopravvivere non solo falciando le orde dei non morti con asce, decespugliatori o qualsiasi arma riesca a trovare, ma anche infoltendo il suo seguito di zombie. Scegli attentamente alleati e nemici mentre cerchi di superare indenne l’apocalisse!

Steep | PS4

Vivi l’enorme mondo aperto delle Alpi, dove la neve è sempre fresca e le discese non finiscono mai. Sfida e domina la montagna da solo o con gli amici usando sci, tute alari, snowboard e parapendio. Registra e condividi le tue acrobazie migliori. Buttati da solo o insieme ad altri giocatori per condividere discese adrenaliniche. Per giocare è necessaria una connessione Internet permanente.

Job Simulator | PS VR2

In un mondo in cui i robot hanno sostituito tutti i lavori umani, entra nel “simulatore di lavoro” per scoprire com’era avere un lavoro. I giocatori possono rivivere i tempi d’oro del lavoro simulando ogni aspetto dell’essere uno chef gourmet, un impiegato in ufficio, un commesso e molto altro ancora.

Summoner | PS4, PS5

In questo GdR d’azione per PS2, i Summoner hanno fatto crollare imperi e sfidato gli dei. Con anelli creati dagli antichi Khosani, coloro che hanno il dono possono evocare demoni, draghi ed esseri elementali, ma solo i più forti possono controllare le forze che scatenano. Nato con il marchio del Summoner, Joseph possiede un potere più grande degli imperatori e degli dei. Da bambino ha evocato un demone per salvare il suo villaggio e ha guardato con orrore mentre tutti coloro che amava venivano distrutti. Nove anni dopo, gli eserciti di Orenia hanno invaso e Joseph deve fare i conti con la profezia che è nato per realizzare.

Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5

Esplorate il misterioso universo Technomite e viaggiate persino dentro la testa di Clank in questa originale avventura creata per il sistema PSP. Brandite armi, personalizzate la vostra armatura e rimpicciolitevi per scoprire nuovi mondi!

Provate Ratchet & Clank: Size Matters, originariamente uscito su PSP, potenziato con up-rendering, riavvolgimento, salvataggi veloci e filtri video personalizzati.

Jeanne d’Arc | PS4, PS5

Benvenuti nel XV secolo, quando la Francia e l’Inghilterra stanno combattendo nella Guerra dei Cent’Anni. Un miserioso e potente bracciale compare al polso di un giovane crociato chiamato Jeanne. Sotto il comando di un oracolo dall’alto, Jeanne usa il bracciale per respingere l’oscuro esercito invasore e salvare la sua terra natale una volta per tutte. Provate Jeanne d’Arc, originariamente uscito su PSP, potenziato con up-rendering, riavvolgimento, salvataggi veloci e filtri video personalizzati.