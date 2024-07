Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate avrà la co-op a 4 giocatori

A grande richiesta, Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate di Super Evil Megacorp renderà disponibile un’accattivante modalità cooperativa locale per quattro giocatori già dal momento del lancio su Nintendo Switch, previsto per il 17 luglio. I giocatori potranno invitare la loro famiglia e i loro amici a unirsi a loro nel divertimento con questa nuovissima funzionalità multigiocatore. Anche i giocatori di Steam potranno presto unirsi al divertimento rogue-like quando il gioco sbarcherà su Steam entro la fine dell’anno.

Oltre alla nuovissima e peculiare modalità cooperativa locale per 4 giocatori, la versione per Nintendo Switch del pluripremiato gioco presenterà una serie di entusiasmanti aggiornamenti, tra cui potenziamenti grafici, una migliore illuminazione e oggetti di scena aggiuntivi per un ambiente più ricco, suono e controlli migliorati: tutti ottimizzati appositamente per la piattaforma.

Articoli Consigliati ELDEN RING Shadow of the Erdtree: dietro le quinte della colonna sonora Let’s Sing 2025 annunciato ufficialmente

“Abbiamo ascoltato la community e la funziona più richiesta è stata l’aggiunta di una modalità cooperativa locale, così che si possa giocare con amici e familiari”, ha affermato Ian Fielding, Studio Head di Super Evil Megacorp. “Giocare insieme è parte integrante del DNA dei videogiochi Teenage Mutant Ninja Turtles ed è fondamentale per la missione di SEMC. Con Splintered Fate abbiamo fatto tutto il possibile per garantire che la modalità cooperativa fosse subito disponibile su Switch dal momento del lancio. Continueremo ad ascoltare la nostra community e a migliorare il gioco nel tempo in base ai feedback dei giocatori”.

I giocatori possono preordinare e aggiungere Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate alla lista dei desideri di Nintendo Switch qui e di Steam qui. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate è progettato in base alla filosofia di Super Evil secondo cui i giocatori su tutte le piattaforme meritano di vivere esperienze di gioco belle, reattive e condivise. Questo principio alimenta anche l’EVIL Engine di Super Evil, noto per offrire la migliore esperienza di gioco possibile con grafiche ad alta prestazione e controlli di precisione sulla più ampia gamma di hardware e schermi.