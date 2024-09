The Jackbox Naughty Pack Recensione: le sexy notti di Chicago

The Jackbox Naughty Pack arriva sul mercato proseguendo una lunga serie di party game tematici con una tradizione che dura ormai da una decina d’anni, ma con una sorpresa inaspettata! Il veterano Jackbox Games ha infatti deciso di optare per la svolta piccante nella sua serie di punta. La sua ultima fatica è un titolo compilation, quindi, che mescola sapientemente materiale già visto, ma remixato in maniera piccante, oltre ad una interessante novità del tutto inedita. Se amate le serate selvagge da College Americano, ma tra le rassicuranti mura di casa, magari con amici intimi un po’ brilli, avete tra le mani il titolo che fa per voi. Sganciate i reggiseni, stappate le birre gelate e preparatevi, il sexy party digitale più folle di sempre sta per iniziare…

La filosofia di Harry Nathan Gottlieb e Jackbox Games

Le origini dei creatori della serie di cui parliamo oggi si devono ricercare ben lontano nel tempo, e precisamente nei prolifici e scintillanti anni ottanta! Alla fine si torna sempre a quel decennio magico, nostalgici all’ascolto. Lo sviluppatore statunitense Jackbox Games, che opera dalla sede di Chicago, nell’assolato Illinois, è infatti stato fondato nel 1989 da Harry Nathan Gottlieb, il cui cognome, come noterete, riporta subito alla mente la grandiosa epopea dei Flipper, visto che i membri della famiglia imprenditoriale statunitense Gottlieb sono tra i produttori storici più celebri delle Pinball Machine, inventate da Steve Kordek, di cui cui abbiamo parlato in questa pagina. Classe 1965, Harry inizia con l’intrattenimento a tutto tondo dei film in formato Video 8 con brevi filmati divertenti, spostandosi poi sul formato VHS e verso i quiz interattivi, anche televisivi, che costituiranno la base per una serie di videogiochi con tematiche quiz, party ed edutainment in evoluzione, fino ad oggi. Dalla creazione, nel 1989 di Learn Television, in cui vengono generati i primi contenuti specifici per il mondo televisivo, come il film The Mind’s Treasure Chest, da lui stesso scritto e diretto, si arriva ad un successivo titolo di culto datato 1991, il trivia game That’s a Fact, Jack! La filosofia delle produzioni è sempre quella di unire le persone con giochi di gruppo che divertono ed acculturano allo stesso tempo.

Il passo successivo verso il mondo degli Interactive Multimedia giunge poco dopo, quando si arriva ad un punto chiave, la trasformazione in uno sviluppatore prettamente videoludico, dal nome JellyVision, e la fusione con Follett Software Company. Ecco che nasce un prodotto di culto, una serie di trivia videogame basata sul nuovo formato PC CD-ROM che, dal 1995 fino a fine decennio, conquista letteralmente il mercato, You Don’t Know Jack. Peraltro Harry e Tom Gottlieb sono impegnati in prima persona nel ruolo di doppiatori della serie videoludica e la pubblicazione da parte di editori blasonati come Sierra o THQ contribuisce all’enorme visibilità. Qualche tempo dopo la società viene ribattezzata nel 2008 con l’attuale nome Jackbox Games ed inizia a produrre titoli anche per il sempre più importante mercato console. Esattamente dieci anni fa, nell’ormai lontano 2014, nasce la serie The Jackbox Party Pack, che si è rinnovata con una precisa cadenza annuale fino ad oggi, e vanta ben dieci collection di mini giochi a tema party game, oltre che alcuni spin-off, tra cui questa ultima e piccantissima produzione che strizza l’occhio ai temi sexy.

The Jackbox Naughty Pack: un party-game piccante e sexy per otto giocatori presentato con orgoglio da Jackbox Games!

Il veterano sviluppatore Jackbox Games è dunque pronto per farci passare serate piccanti in un party multiplayer in compagnia! La stupefacente, quanto inaspettata, svolta “piccante” di The Jackbox Naughty Pack, vero e proprio spin-off “per adulti” della serie principale The Jackbox Party Pack, ha tutte le carte in regola per sfondare in una nicchia di mercato che, di fatto, è praticamente ignorata dal mondo dello sviluppo odierno. In passato abbiamo avuto davvero esigui giochi con tematiche simili, pensiamo in particolare ad una produzione di Ubisoft, uscita nell’ormai lontano 3 Marzo 2011 per PlayStation 3 e Nintendo Wii, intitolata Osè, che fai ci provi?, che abbiamo recensito in questa pagina, un brillante e bizzarro party game che faceva un uso sapiente delle periferiche alternative come la Nintendo Balance Board o la PlayStation Camera, ed a cui aggiungeva appunto tematiche piccanti, sexy e per adulti, in cui si arrivava persino a sculacciare la fidanzata a colpi di Wiimote (o PlayStation Move)! In bilico tra trash puro e cult game, oggi, finalmente, arriva un suo erede spirituale.

The Jackbox Naughty Pack, dopo una recente dimostrazione pubblica alla fiera gamescom 2024 di questa estate, sarà disponibile a partire dal 12 settembre 2024 per tutte le piattaforme attuali ed anche old-gen, ovvero Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC basati su Microsoft Windows, PC dotati di sistema operativo Linux e persino per sistemi Apple con Classic Mac OS. Ogni versione promette di sfruttare al meglio le peculiarità uniche del sistema su cui gira. Oltre a questo, una caratteristica molto importante è quella di utilizzare anche periferiche esterne alternative, come possono essere gli smartphone o tablet dei singoli giocatori per gli usi più disparati, anche come singolo controller, con sessioni in locale oppure online in rigoroso multiplayer, da tre fino ad un massimo di otto giocatori. Il titolo supporta sia il PvP online o locale che la partita cooperativa. Nel caso di gioco su schermo unico, ovviamente, in modalità split-screen. Vi basterà, poi, avere una singola copia del gioco, venduto nei vari store a prezzo budget di circa 20 euro, per poter creare una partita multiplayer e fare da host per gli altri giocatori, il singolo player, infatti, può unirsi alla sessione semplicemente visitando un apposito spazio chiamato Jackbox.tv ed inserendo il codice di accesso, semplice ed immediato. Abbiamo provato il titolo nella sua versione Steam, dovendo però installare il tutto su un hard disk esterno HDD, per esaurimento di spazio nel moderno SSD. Ebbene, un consiglio, non fatelo mai, altrimenti starete circa nove ore ad ammirare una installazione dai templi biblici di circa 700 GB di dati!

L’offerta ludica del titolo, Let Me Finish, Fakin’ It All Night Long e Dirty Drawful

Dopo una decina d’anni di party game tradizionali ecco che, a questo giro, siamo pronti a stupire dal vivo amici e familiari, specie le procaci cugine, da coinvolgere a tutti i costi, a differenza magari delle anziane nonne, o sconosciuti dalla mente aperta online. Gli argomenti scabrosi, ma non troppo, è bene ribadirlo, sono il piatto forte di The Jackbox Naughty Pack, capace di farci fare quattro risate in compagnia, grazie ad un linguaggio scurrile, nudità gratuite, scorregge nella vasca idromassaggio, rutto libero e battutacce da caserma, senza mai eccedere la linea del buongusto. Un titolo per molti, ma non per tutti! Ovviamente il tutto è stemperato, principalmente, dalle scelte cartoon della grafica di base, che rendono il titolo più giocoso e divertente che mai. Per dovere di cronaca è bene ribadire che è stato anche fatto un lungo lavoro preliminare di sondaggi tra gli utenti della comunità Jackbox Fan Base per scegliere al meglio i contenuti di questa raccolta a tema sexy datata 2024. Tra immagini equivoche, scritte e disegni fatti dai giocatori, e possiamo immaginare solo cosa la fantasia genererà durante le spassose sessioni, ecco che il vero limite è solo il cielo.

Una grande notizia per chi ama i giochi nella propria lingua, poiché il già ottimo doppiaggio statunitense e le scritte in inglese sono stati curati al massimo e localizzati in modo eccezionale nelle diverse lingue dei paesi a cui è destinato il titolo, con pieno supporto per ben sette lingue, Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Portoghese, Spagnolo (sia in versione Spagna che in versione America Latina), con l’adattamento migliore dei giochi di parole, spesso intraducibili tra lingue diverse, inclusi interfacce, doppiaggi e sottotitoli. The Jackbox Naughty Pack offre una raccolta composta da tre mini giochi, di cui uno completamente inedito, intitolato Let Me Finish e due già noti, ma remixati in versione piccante, ovvero Fakin’ It All Night Long e Dirty Drawful. Quest’ultimo, in particolare, nella sua versione casta e seria Drawful è parecchio noto praticamente a chiunque, ed è un vero classico senza tempo dei mini game.

Il primo mini gioco inedito Let Me Finish è il classico quiz game, basato però non solo sul non-sense più sfrenato, ma anche sulla possibilità di “Dibattito filosofico” sulle risposte date dai vari contendenti. Domande esistenziali della vita che tutti prima o poi ci siamo posti, ma che non abbiamo mai osato chiedere, come: “Dove si trova il sedere della cassetta della posta?” oppure “Come si eccita questo avocado?”. Si, questioni ataviche che ci attanagliano da sempre nelle nottate passate il sabato sera nelle bettole malfamate di provincia.

Il secondo mini gioco è un vero classico, ovvero Fakin’ It, ma in versione ovviamente piccante, reintitolato Fakin’ It All Night Long. Più grande, più duro, più svergognato, davvero non c’è limite. Come ben sa chi lo conosce in versione originale, il gioco offre l’opzione di avere un compito segreto per giocatore, da tre ad otto, come tutti quelli della raccolta, tranne il personaggio del Faker, che dovrà invece mimetizzarsi e cercare di non farsi scoprire. Chi sarà il miglior mentitore del gruppo? Bisogna scoprire, con domande più scurrili e politicamente scorrette possibili, chi è un vero bugiardo patologico. Il mini game ha introdotto anche nuove categorie in-game, oltre alla inedita ed interessante modalità “remote play”.

Chiude il trittico un altro grande cavallo di battaglia dello sviluppatore Dirty Drawful è infatti il classico Drawful in versione osè, per citare il titolo del 2011 che abbiamo ricordato all’inizio della recensione. Siete pronti a disegnare le idee più folli e scurrili di sempre? L’arte del nudo da banco di terza media vi attende, tra chiappone dipinte col pennarello e sodi seni tracciati con una flebile matita su un foglio A4. Scatenate la vostra libido perversa senza limiti! Il tasto Annulla è da usare solo in caso di pentimento dell’ultimo momento, ma se avete scelto questa collection la parola vergogna non vi appartiene. Dopo aver giocato questo titolo potreste voler partecipare alla gara di scorregge a cui vi hanno sempre invitato e non avete mai osato andare, la vita è imprevedibile.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Sviluppatore: Jackbox Games

Publisher: Jackbox Games

The Jackbox Naughty Pack offre una interessante compilation composta da tre mini giochi, uno inedito e due classici in versione osè. Il tutto con piena e consapevole localizzazione curata e davvero ben realizzata in sette lingue, doppiaggio in italiano compreso. La varietà dell’offerta ludica è notevole, e la rigiocabilità del tutto è anche molto buona. Il comando via smartphone, va riconosciuto, rende i titoli non solo parecchio fruibili, ma anche divertente per tutti, rendendolo immediato e trasversale. Ammiccamenti, battute sinuose, una voce narrante sexy e profonda, ma il tutto senza mai sconfinare sul volgare e becero. Rutto libero a parte. Il titolo supporta anche una eventuale “modalità censura” nel caso magari si decida di giocare in famiglia con la presenza di minori o persone più sensibili. Del resto il gioco ha ricevuto una classificazione PEGI 16 (che negli USA sale a M, mature 17). Se avete un gruppo di amici “alternativi” e sopra le righe questo gioco diventerà il pezzo forte delle vostre serate del fine settimana.

