Astro Bot: accolades trailer dell’esclusiva PlayStation

Lanciatevi in un’avventura spaziale di dimensioni gigantesche con Astro Bot, in più di cinquanta mondi emozionanti e diversi: ecco il trailer di lancio dell’esclusiva Sony disponibile solo su PlayStation 5. Per ricevere aiuto nella sua missione, Astro può utilizzare oltre 15 nuove abilità che offrono stili di gioco unici. Come prevedibile da un gioco Astro, queste sfruttano appieno il controller DualSense, il suo feedback aptico e i suoi grilletti adattivi, in modo da poter percepire ogni piccolo passo lungo il percorso. Tra i tanti nuovi poteri, troverete Barkster, il bulldog booster che vi permette di sfrecciare in aria e sfondare nemici, metallo e vetro, i guanti Twin-Frog che offrono pugni a lungo raggio e la possibilità di oscillare e la spugna gigante che vi permette di aspirare l’acqua dall’ambiente per crescere enormemente e causare una distruzione imponente (e leggermente umida). Insieme ai controlli migliorati di Astro, questi nuovi poteri portano l’esperienza in stile platform di Astro a nuovi livelli, pur rimanendo accessibili a tutti.

Sfrutta al meglio i nuovi potenziamenti di ASTRO pensati per garantirti un’immersione totale nel gioco: dai pugni elastici e i razzi fino a una spugna gigante! Preparati per tanto divertimento in stile PlayStation, collabora con i tuoi personaggi preferiti dal mondo PlayStation e dimostra tutta la tua forza in questa nuova avventura di ASTRO, solo per console PS5!

Parti per una storia galattica ed esplora oltre 50 pianeti alla ricerca dell’equipaggio disperso di ASTRO. Corri, schiva e colpisci duro per farti strada in questa avventura, usando tanti nuovi potenziamenti. Senti e vedi il mondo intorno a te prendere vita grazie al controller wireless DualSense. Fai squadra con tanti personaggi iconici del mondo PlayStation per salvare la galassia intera!

