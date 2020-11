Halo Infinite: trovato un easter egg su Xbox Series S

Oggi è il grande giorno per Microsoft, che si appresta in serata all’utimo grande evento per celebrare l’uscita delle sue nuove ammiraglie Xbox Series X e Xbox Series S. Molti sono i giocatori che stanno mettendo, in questo momento, le mani sulle console ma, tanti altri sono quelli che, per problemi legati alla pandemia, sono costretti ad aspettare giorni, settimane o mesi interi. Purtroppo però, si sente anche l’assenza di uno dei big di Microsoft, parliamo ovviamente di Halo Infinite.

Il titolo, attesissimo da uno spropositato numero di fan, mancherà l’incontro con il D1 della next-gen, facendosi aspettare per (si spera) l’anno prossimo. Intanto, le prime chicche riguardo le console arrivano, proprio come quella di cui stiamo per parlarvi. Sembrerebbe infatti che, la “sorella minore” Xbox Series S contenga un piccolo easter-egg proprio per l’IP dal capitolo tanto atteso. L’immagine che potete vedere qui sotto, direttamente da Reddit, ritrae la PSU (Power Supply Unit) della console con un piccolo casco, il quale corrisponde a quello di Master Chief.

È sicuramente sempre bello vedere queste cose, speriamo però che quell’elmo possa presto esser visto nel nuovo titolo il più presto possibile, soprattutto quando tale IP ha con sé un enorme potenziale. GamesVillage ricorda che Halo Infinite è previsto per il 2021 per PC, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, disponibile anche tramite Xbox Game Pass al day one. Infine, vi invitiamo questa sera sul nostro canale Twitch per seguire insieme l’evento Microsoft alle ore 19.30!