BenQ sarà sponsor per l’Udinese Esport

BenQ, l’azienda che ha una presenza costante nei tornei Esport fornirà i monitor per i gamer di Udinese Esports agli eventi alla Dacia Arena. Si tratta in particolare dei monitor MOBIUZ EX2510 e EX2710, che verranno dati al Team in occasione dei tornei ufficiali alla Dacia Arena. Secondo la nuova partnership lal’azienda che ha una presenza costante nei torneifornirà i monitor per i gamer diagli eventi allaSi tratta in particolare dei monitorche verranno dati al Team in occasione dei tornei ufficiali alla Dacia Arena.

Il fenomeno Esport dimostrato dai risultati del team Udinese, è in continua espansione, come spiega anche Stefano Campoccia, il Vice Presidente dell’ Udinese Calcio:

A Febbraio 2020 abbiamo deciso di entrare nel mondo degli Esports. partendo da tre aspetti fondamentali legati tra loro: la creazione di una community di gamers, la valorizzazione dei giovani talenti e l’organizzazione di eventi di gaming alla Dacia Arena. Pur con le difficoltà del periodo, in questi mesi, siamo andati avanti e i risultati lo dimostrano. La partnership con un’azienda come BenQ è motivo di orgoglio per il nostro Team e adesso ci prepariamo con entusiasmo alla prima edizione della eSerieATIM

Dichiara la propria soddisfazione anche Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director di BenQ Italy:

La partnership di BenQ con Udinese Esports costituisce un traguardo di grande prestigio per la nostra azienda: siamo già da tempo attivi con successo nel settore e la fornitura dei nostri nuovi monitor MOBIUZ, realizzati con la tecnologia più innovativa ed evoluta oggi disponibile sul mercato, permetterà di valorizzare al massimo le prestazioni del team di Udinese Esports e quelle dei tornei nella Dacia Arena

Durante le partite, i players avranno a disposizione un monitor MOBIUZ dedicato, un controller PS4 e cuffie insonorizzate. I monitor BenQ MOBIUZ si distinguono per la tecnologia HDRi immersiva e gli altoparlanti TreVolo, progettati per un’esperienza di gioco ad alto coinvolgimento, in aggiunta a un ulteriore miglioramento in termini di immagine, audio e controllo.