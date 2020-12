Dreams: brusco risveglio per Media Molecule?

Dreams, il titolo da sogno di Media Molecule che permette ai giocatori di creare i propri giochi e di farli provare agli altri utenti (anche tramite VR), oppure di giocare i titoli creati dalla community, sta perdendo via via tutto i suo pubblico. Come svelato da Kotaku, il gioco infatti sta diventando deserto, con molti utenti che lo stanno abbandonando. Il sito giapponese ha anche indicato alcune cause che hanno portato a questa situazione.

In primis, a quanto pare in molti non vorrebbero più giocare ai titoli creati dagli altri utenti e dunque, trovando non appropriato l’aver acquistato Dreams per giocare alle altre creazioni. Chi acquista il gioco infatti vorrebbe far giocare gli altri ai propri titoli e non provare quelli realizzati dagli altri content creator. Un controsenso vista la natura dell’IP esclusiva di PlayStation 4. Secondo Kotaku, una soluzione al problema potrebbe essere quella di portare il gioco su PC o almeno, di poter rendere giocabili su tale piattaforma le creazioni degli utenti. Questo permetterebbe al gioco di ricevere nuova linfa vitale, con l’arrivo di nuovi utenti da questa seconda piattaforma.

Anche la community stessa si sta mobilitando per riportare il titolo in vita. In molti infatti stanno proponendo ai creatori di realizzare giochi qualitativamente migliori e non mini-game o esperienze brevi e prive di senso. Qualcuno prenderà a cuore l’iniziativa? Noi però ci chiediamo: il sogno vissuto da Media Molecule continuerà, oppure arriverà un brusco risveglio?