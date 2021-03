Dying Light 2: aggiornamenti sullo sviluppo in arrivo il 17 marzo

Non si sa se Techland stia attualmente navigando in buone acque, soprattutto dopo i recenti avvenimenti avvenuti all’interno dello studio, seppur palesati e tranquillizzati dagli stessi componenti del team. Tuttavia, stando alle ultime informazioni, lo sviluppo di Dying Light 2 procede e in questi istanti un nuovo messaggio è apparso sulla pagina ufficiale Twitter della software house.

Lo studio polacco ha infatti dichiarato ufficialmente che in data 17 marzo, equivale a dire mercoledi prossimo, si terrà un evento dedicato allo sviluppo della produzione action/horror a tema zombi. Inoltre, ha affermato che per “vederla prima”, i fan potranno entrare nel canale Discord ufficiale, tramite l’indirizzo fornito.

Ovviamente, GamesVillage vi terrà aggiornati in merito, e vi ricordiamo che Dying Light 2 è attualmente sprovvisto di una data di lancio, che sia il momento giusto per conoscerla quel 17 marzo?

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday.

Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021