Tales of Arise ha una data di uscita, in arrivo anche su next-gen

Bandai Namco ha finalmente tolto il velo dall’arrivo nei negozi di Tales of Arise. Nella giornata odierna infatti il publisher e sviluppatore giapponese ha annunciato l’arrivo del gioco di ruolo, con tanto di due nuovi video pubblicati sui canali social nel paese del Sol Levante, quindi sono disponibili solamente in lingua giapponese.

Come specificato da Bandai Namco, Tales of Arise sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2021. Il titolo arriverà su Xbox One, PlayStation 4 e PC (in arrivo via Steam il giorno successivo) ma senza trascurare le console di nuova generazione: un po’ a sorpresa infatti il gioco di ruolo sbarcherà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Proprio le nuove piattaforme il titolo sembra dare il meglio di sé, con un supporto al DualSense e tempi di caricamento ridotti.

Per quanto riguarda invece le novità video, il publisher si è focalizzato sui nuovi membri del party, ovvero Linwell e Lowe, specializzati nel combattimento melee e nell’utilizzo della magia.

Non ci resta dunque che lasciarvi ai due video, che trovate ovviamente in calce alla notizia. Difficilmente Bandai Namco pubblicherà ulteriori aggiornamenti in merito, dunque l’appuntamento sarà ovviamente con la recensione del gioco, che ricordiamo essere la diciassettesima incarnazione della serie Tales Of: vi lasciamo ai due video che trovate in questa notizia, augurandovi ovviamente una buona visione!