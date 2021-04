My Hero Academia: Deku e Ochaco staranno insieme?

Chi crede che i manga shonen siano concentrati solo ed esclusivamente sul combattimento non deve aver mai conosciuto il fandom di My Hero Academia. Per quanto infatti l’opera di Kohei Horikoshi non manchi certo d’azione e adrenalina, spesso i fan concentrano la loro attenzione anche su altri aspetti, in particolare le supposte relazioni, o i rapporti sentimentali, che si dovrebbero sviluppare tra i protagonisti.

Nascono in questo modo le cosiddette “ship“, più o meno gettonate dagli appassionati. E all’interno del manga di Horikoshi ce n’è una molto più evidente di tutte le altre, che è tornata a far parlare di sé grazie alla mostra celebrativa inaugurata in Giappone proprio in questi giorni. Chi ha avuto la fortuna di visitare questa esposizione non ha potuto fare a meno di notare un bellissimo artwork firmato da Horikoshi stesso proprio in vista di questo evento, nel quale si possono notare Izuku e Ochaco intenti a coccolarsi tra di loro, in atteggiamenti colmi di tenerezza.

Anche se nessuna immagine di questo disegno è ancora trapelata online, la notizia della sua esistenza si è diffusa rapidamente, costringendo Horikoshi stesso a rispondere a qualche domanda in merito durante la sua recente intervista a Jump Giga. All’autore è infatti stato chiesto se quel disegno possa essere in qualche modo connesso alla trama di My Hero Academia, e Horikoshi ha fatto tutto, tranne che negare:

“Il disegno è per la maggior parte un esercizio estetico, quindi non posso dire ‘ci sarà una scena esattamente come questa in futuro’. Comunque, l’ho disegnato tenendo a mente come si sarebbe sviluppata la loro relazione se l’avessi apprfondita, quindi non è del tutto slegato dal manga”

Dunque, nonostante Horikoshi abbia tenuto a precisare che quella particolare tavola non entrerà a far parte del manga, sembra proprio che l’autore di My Hero Academia abbia reso definitivamente canonica una delle ship più amate dai fan, quella che vedrebbe insieme Izuku e la sua compagna di classe Ochaco Uraraka.

Sarà interessante vedere se e come Horikoshi riuscirà a sviluppare questa storia all’interno del manga: di certo sembrerebbe esserci ben poco tempo per le storie d’amore, data la piega drammatica che hanno preso gli eventi in My Hero Academia.

E chissà che con queste dichiarazioni Horikoshi non abbia aperto a tutta una serie di ship, pronte a diventare canoniche. Un’altra tra quelle più gettonate vedrebbe protagonisti Shoto Todoroki e Momo Yaoyorozu: vedremo se alla fine l’autore deciderà di accontentare i suoi fan.