Crunchyroll Expo 2021: rivelati i nuovi ospiti

Il Crunchyroll Expo 2021 sarà, per il secondo anno consecutivo, una convention digitale, a causa dei ben noti problemi determinati dalla pandemia da Covid-19, ma questo non ha certo fermato i piani del sito di streaming dedicato agli anime tra i più famosi al mondo. Difatti, in un recente comunicato stampa, Crunchyroll ha voluto condividere i nomi di altri ospiti che parteciperanno alla convention di quest’anno.

Dopo aver già confermato la partecipazione della doppiatrice americana Cherami Leigh, nota per i suoi ruoli in Sailor Moon, Fairy Tail e Sword Art Online e dell’artista Okitsugu Kado, Crunchyroll ha annunciato la presenza di Bryce Papnebrook, il doppiatore americano di Eren Jaeger de L’attacco dei giganti, di Kirito in Sword Art Online e di Inosuke in Demon Slayer, ma anche quella di Zeno Robinson, voce inglese di Hawks in My Hero Academia, Garfield in Re:Zero e Ogun in Fire Force.

Novità arrivano anche dal campo degli ospiti musicali, che si esibiranno durante la convention. Il servizio di streaming ha confermato che al Crunchyroll Expo 2021 saranno presenti, e si esibiranno, i Burnout Syndromes, i 7 Billion Dots, i Magic of Life e i Rhythmic Toy World.

Tutti i gruppi sono legati a doppio filo al mondo anime, in quanto i Burnout Syndromes hanno realizzato le opening di Haikyu e di Dr. Stone, i 7 Billion Dots quelle di Boruto Naruto Next Generations e di Granblue Fantasy, i Magic of Life invece hanno scritto le sigle di apertura di Joker Game e Yowamushi Pedal, mentre i Rhythmic Toy World quella di Yowamushi Pedal Glory Line.

Insomma novità di rilievo, per un evento ambizioso, imperdibile per ogni vero fan degli anime. Il Crunchyroll Expo 2021 sarà sicuramente una convention di rilievo: si terrà tra il 5 e il 7 agosto 2021 e sarà completamente gratuito per tutti i fan che si registreranno qui!