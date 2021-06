PlayStation 5: emerge un bundle con il nuovo Ratchet & Clank

Nel corso delle ultime ore è emerso online quello che potrebbe essere il primo bundle ufficiale di PlayStation 5. L’indiscrezione proviene da un sito web francese che si occupa di tracciare uscite, pacchetti speciali e molto altri delle console next gen e tra le novità (ovviamente ancora da confermare) è emerso appunto questo speciale pacchetto che includerebbe la console più il nuovo Ratchet & Clank: Rift Apart.

Andiamo con ordine: la veridicità della notizia è ancora tutta da verificare. Il bundle di PlayStation 5 con il nuovo gioco della serie Insomniac Games (di cui potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo) sarebbe comparso in Francia nei database di retailer, probabilmente Fnac. Stando ai dettagli divulgati online, il pacchetto includerebbe la console nella sola versione Standard, quindi con il lettore Blue-ray e una scatola con una grafica che richiama il gioco.

Al momento non c’è ancora una notizia ufficiale, né un comunicato stampa in merito. E la cosa appare ovviamente molto, molto difficile considerando che la data di lancio del rumor è quella dell’11 giugno 2021, ovvero giorno di uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart. Ovviamente restiamo in attesa di conferme ufficiali, tra cui il prezzo (per ora fissato a 569 Euro): vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli, dunque restate sintonizzati su GamesVillage.it per tutte le novità in arrivo.