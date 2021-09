My Hero Academia: polemica sul costume di Momo Yaoyorozu

My Hero Academia è sicuramente una delle opere manga e anime più note e di successo al mondo, ma questo non la mette certo al riparo da forti polemiche. Come quella recentissima relativa alle animazioni dell’episodio 109, o quella che, a più riprese, ha investito la rappresentazione di Momo Yaoyorozu e del suo costume da hero, recentemente tornata d’attualità.

Un utente Reddit ha infatti notato che nel recente promo di My Hero Academia The Strongest Hero, il videogioco per mobile dedicato agli studenti della classe 1-A della Yuei, il costume di Yaoyorozu è stato modificato (come potete vedere nell’immagine in fondo all’articolo), aggiungendo una zip che ne chiude la vistosa scollatura.

Non è la prima volta del resto che il design, fortemente sessualizzato, del costume dell’eroina causa disagio e polemiche tra i fan. Bisogna infatti ricordare che Yaoyorozu è una ragazza di 15 anni, e per quanto il desgin del suo costume sia funzionale al suo Quirk di Creazione (che richiede di avere più pelle libera possibile), non ha mai smesso di creare disagio nei fan per via di una sensualità troppo accentuata in un’adolescente.

La scelta di modificare il costume di Yaoyorozu potrebbe anche essere dovuto alle rigide regole degli app store: sia Google che Apple hanno infatti imposto nei loro store una regolamentazione molto attenta riguardo a qualsiasi contenuto di tipo “adulto”, e quindi il cambiamento potrebbe avere una motivazione logistica.

La questione del fanservice in My Hero Academia dunque torna a farsi sentire. Se da una parte c’è chi sostiene che Kohei Horikoshi dovrebbe rivedere a tutti i costi il design del costume di Yaoyorozu, dal momento che la ragazza è minorenne, altri fan credono che all’eroina in erba dovrebbe essere concesso di esprimersi come preferisce, anche perché è stata lei stessa (nel manga) a disegnare il suo costume.

Un dibattito che non sembra destinato a risolversi presto, anche perché sembra davvero improbabile che Horikoshi possa cambiare in maniera definitiva il design del costume di Momo.