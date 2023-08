Warhammer 40000 Rogue Trader: un nuovo trailer sul co-op

Lo sviluppatore Owlcat Games ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco di ruolo Warhammer 40000: Rogue Trader. Il trailer si concentra su nove dei potenziali compagni che i giocatori potranno incontrare durante le loro avventure nel gioco. Dai un’occhiata qui sotto. Oltre a fornirci informazioni dettagliate su alcuni dei compagni di gioco, il nuovo trailer rivela anche che Warhammer 40000: Rogue Trader presenterà la modalità cooperativa online. Al momento, lo studio non ha spiegato quanti giocatori potranno giocare insieme o come funzionerà la modalità cooperativa quando si tratta di personaggi personalizzati e compagni predefiniti. I compagni presenti nel trailer includono il Primo Ufficiale Abelard Werserian, lo Psionico Non Sanzionato Idldira Tlass, il Tecno-Prete Pasqal Hanuemann, la Navigatore Cassia Orsellio, il Ranger Aeldari Yrliet Lanaevyss, l’Interrogatore Ordo Xenos Heinrix van Calox, il Commerciante del Freddo Jae Heydari, il Fratello Guerriero degli Space Marine Ulfar, e Sorella della Battaglia Sorella Argenta. Di seguito una panoramica del gioco:

Assumerete il ruolo di un Rogue Trader, rampollo di un’antica dinastia di audaci corsari, che regna sul proprio impero mercantile ed esplorerete i margini dello spazio imperiale con la benedizione dell’Imperatore stesso. Grazie al loro mandato di scambio, il Rogue Trader è dotato di privilegi e poteri oltre ogni immaginazione, oltre al compito di espandere i confini dell’Imperium. A loro disposizione c’è un gigantesco vuoto di immenso potere e innumerevoli servitori e personale pronto a eseguire gli ordini del loro signore. Le loro avventure iniziano nella vasta distesa di Koronus, una regione infida di spazio inesplorato ai margini del dominio dell’Umanità.

Articoli Consigliati F1 2023: in arrivo nuovi contenuti PS5 Standard in promozione fino al 7 settembre insieme a giochi e accessori

L’esplorazione porterà il protagonista in misteriosi mondi perduti e dimenticati, nonché in numerosi pianeti rivendicati dall’umanità – dai lussureggianti Mondi Agricoli ai Mondi Forge rivestiti d’acciaio, tutti pronti per essere rivendicati per il tuo fiorente impero mercantile o saccheggiati per le loro ricchezze.

Warhammer 40000: Rogue Trader non ha ancora una data di uscita, ma arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.