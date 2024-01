Wolf Peak The Case of Ruth Choi: annuncio del titolo investigativo

Il team Cloud Colony Games ha annunciato Wolf Peak The Case of Ruth Choi, un titolo investigativo in arrivo su Steam nel secondo trimestre del 2024. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, quello che potete vedere in cima alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Articoli Consigliati Animal Shelter 2: annunciato il nuovo simulativo di rifugi per animali Horizon Forbidden West e gli altri 13 titoli che riceveranno aggiornamenti RTX

Nella piccola e idilliaca cittadina di Wolf Peak, nel 1991 l’omicidio di una giovane donna di nome Ruth Choi aveva sconvolto la comunità.

Due detective furono incaricati del caso e riuscirono a ridurre il numero dei sospettati a sei. Tuttavia, i detective non riuscirono mai a chiudere il caso a causa dell’insufficienza di prove. Sono passati anni e ora siete stati chiamati a Wolf Peak per risolvere il caso. Con il passare del tempo, le prove e la tecnologia sono migliorate notevolmente. Il capitano Simmons, prossimo alla pensione, vorrebbe risolvere il caso. Riapre il caso e chiama lei, un detective di fuori città, a risolverlo.

È all’altezza del compito, detective?

Wolf Peak: The Case of Ruth Choi è un gioco di risoluzione del crimine. Siete stati sistemati in una delle stanze del Dipartimento di Polizia di Wolf Peak e lasciati soli con un caso da risolvere. Un gioco in cui si può condannare la persona sbagliata con le prove giuste, oppure lasciare che il vero assassino la faccia franca per mancanza di prove. Non vi viene mai detto chi è l’assassino e vi vengono dati solo piccoli indizi per capire se alla fine avete trovato l’assassino giusto o meno.

Usate la vostra mente e il ragionamento deduttivo per scoprire chi ha ucciso Ruth Choi.