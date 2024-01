Suicide Squad Kill the Justice League: ecco i requisiti per PC

Con Suicide Squad: Kill the Justice League in uscita tra poche settimane, Rocksteady Studios ha rivelato i requisiti per PC. Date un’occhiata ai supporti audio 3D e DualSense previsti per il gioco. Di seguito riportiamo i requisiti:

Per giocare a 1080p/30 FPS con qualità minima, avrai bisogno di un Intel Core i5-8400K o AMD Ryzen 5 1600, una Nvidia GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56 e 16 GB di RAM a doppio canale. Per 60 FPS a 1080p e la stessa qualità, un Core i7-9700K o Ryzen 7 5800X, una GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5700 XT con la stessa RAM. I requisiti consigliati per giocare a 1440p/60 FPS in qualità media includono un Core i7-10700K o Ryzen 7 5800X3D, una GeForce RTX 2080 o Radeon RX 6800 XT e 16 GB di RAM. Infine, per 4K/60 FPS in alta qualità, sono necessari un Core i7-12700K o Ryzen 7 7800X3D, una GeForce RTX 3080 o Radeon RX 7900 XT e 16 GB di RAM. In tutti i casi è necessaria un’unità a stato solido, anche se lo spazio di installazione non è stato rivelato. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Suicide Squad: Kill the Justice League verrà lanciato il 2 febbraio per PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.