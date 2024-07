Marvel Snap: inizia la stagione di Deadpool

Ben Brode ci ragguaglia, nel consueto Developer Update, sulle novità in arrivo per Marvel Snap nella stagione che sta per cominciare. In concomitanza con l’uscita nei cinema di Deadpool & Wolverine ecco una Season dedicata al mutante chiacchierone e ai suoi comprimari, Maximum Effort.

Quest’estate dunque Marvel Snap diventerà molto più selvaggio, divertente ma soprattutto imprevedibile: il nostro “Mercenario chiacchierone” preferito ha in programma di riempirsi lo stomaco di chimichanga! Deadpool sta per prendere il controllo di MARVEL SNAP, portando con sé la sua tipica spirale di caos insieme a nuove stagioni e modalità di gioco, oltre a leghe, alleanze e molto altro ancora!

NUOVA STAGIONE: Massimo sforzo – dal 9 luglio

NUOVI DROP DI TWITCH: Variante di Wolverine – dal 9 al 22 luglio

NUOVA MODALITÀ DI GIOCO: Diner di Deadpool – dal 23 luglio al 6 agosto

NUOVE RICOMPENSE GIORNALIERE: Variante di Deadpool – dal 26 luglio al 4 agosto

NUOVO EVENTO PER I CONTENT CREATOR: CONQUISTATORI DI MARVEL SNAP (titolo e data da confermare)

NUOVO EVENTO: INVITA UN AMICO – dal 26 luglio al 13 agosto

NUOVA FUNZIONALITÀ: Alleanze – dal 30 luglio

NUOVA STAGIONE: Young Avengers – dal 6 agosto

NUOVA FUNZIONALITÀ: Lega di Deadpool – dall’8 al 10 agosto

NUOVA… SETTIMANA?: Settimana di Jeff – dal 19 al 26 agosto

NUOVA FUNZIONALITÀ: Lega di Jeff – dal 22 al 24 agosto

NUOVA STAGIONE: MASSIMO SFORZO

Tuffati a capofitto nella prossima stagione di MARVEL SNAP, Massimo sforzo, dove potrai collezionare e giocare con tanti nuovi personaggi relativi all’eccentrica banda di disadattati e malfattori di Deadpool.

DINER DI DEADPOOL

Accomodatevi, amigos! Per celebrare l’imminente arrivo nelle sale del nuovo film della Marvel Studios, Deadpool & Wolverine, e la nuova stagione di MARVEL SNAP, stiamo introducendo tanti nuovi contenuti ispirati alla pellicola, compreso un nuovo evento in gioco che ti permetterà di scommettere molto più dei classici Cubi. La posta in gioco (o a tavola?) non è mai stata tanto alta! 🥩

Al Diner di Deadpool, dovrai scommettere Cocchi prima di giocare. Inizierai al 1º tavolo, dove riceverai Cocchi a sufficienza per disputare il tuo primo match. Man mano che vincerai, otterrai abbastanza Cocchi da passare al 2º, al 3º, al 4º tavolo e così via. Più avanzi nei tavoli, più aumentano i rischi, ma… Chi non risica non rosica! Durante la tua scalata, potrai sbloccare una carta nuova di zecca: Cassandra Nova! Fatti strada fino all’ultimo tavolo per sbloccare una Variante unica della sua carta.

ALLEANZE

Il 30 luglio arriveranno su MARVEL SNAP le alleanze! Questa funzionalità a lungo attesa, precedentemente nota con il nome di clan, rivoluzionerà l’esperienza social del gioco. Unisciti o crea un’alleanza, completa obiettivi, collabora con i membri e vinci con loro fantastiche ricompense. Ma questo è solo l’inizio: la nuova funzionalità è destinata ad ampliarsi nel tempo, a partire dalle sfide tra alleanze! Abbiamo progettato tutto questo su misura per i giocatori e intendiamo svilupparlo in base al loro feedback.

LEGA DI DEADPOOL

Sono arrivate le leghe! Le leghe sono eventi a tempo limitato in cui si competerà in gruppi di 29 giocatori di livello simile per scalare una classifica e ottenere premi. Gioca come faresti di solito, accumula punti lega con le tue vittorie e osserva il tuo Grado spiccare il volo. Le ricompense sono garantite per tutti i partecipanti, ma solo chi raggiungerà le vette della classifica otterrà il bottino migliore!

Per festeggiare il lancio globale delle leghe, il gran premio per il 1º, 2º e 3º Grado è un’emote di Deadpool nuova di zecca. Quindi tuffati nella mischia, scala la classifica, guadagna Potenziatori di Deadpool e aggiudicati la sua nuovissima emote!

FESTEGGIAMENTI DELLA COMMUNITY

Non è una vera festa estiva se non ci si diverte un po’ con gli amici conosciuti strada facendo, perciò abbiamo pensato di rendere tutto più semplice lanciando un evento temporaneo per invitare i propri amici durante la stagione Massimo sforzo! Le soglie dei premi saranno raggiungibili solo per i nuovi account di MARVEL SNAP.

Il dominio di Deadpool non è un semplice evento estivo, ma una vera e propria celebrazione di tutto ciò che rende Deadpool un personaggio tanto amato: il suo umorismo, la sua imprevedibilità e i suoi impulsi implacabili. Tuffati subito dentro MARVEL SNAP e preparati a sperimentare caos e follia per tutta l’estate.