Drop Duchy: demo in arrivo per lo strategico di The Arcade Crew

Con Drop Duchy, anche i più esperti di giochi tattici dovranno rivedere il loro modo di giocare: il titolo uscirà nel corso dell’anno su PC tramite Steam ed è un mix esplosivo di blocchi cadenti, strategia e gestione di roguelite. Progettato da Sleepy Mill Studio e pubblicato da The Arcade Crew (The Last Spell, Infernax). Drop Duchy farà il suo debutto attraverso una demo che sarà pubblicata su Steam nelle prossime settimane.

Il trailer di annuncio di Drop Duchy illustra il suo approccio originale all’amato genere dei blocchi a cascata. L’obiettivo non è quello di riempire le righe e giocare in modo ordinato, ma di costruire un vero e proprio regno basato sulla forma dei pezzi:

Scegli quali strutture collocare accanto a blocchi di foresta lussureggiante, corsi d’acqua o pianure per determinare come ottimizzare le risorse per servire al meglio il tuo regno in espansione. La gestione delle scorte non è l’unica sfida che dovrai gestire: anche gli accampamenti dei mercenari beneficeranno di vantaggi se posizionati vicino a determinati terreni. Dovrai costantemente trovare il giusto equilibrio tra i tuoi profitti e quelli dei tuoi avversari, per prepararti al meglio all’inevitabile scontro tra tutte le forze in gioco.

La natura intuitiva del gameplay rende la complessità di Drop Duchy particolarmente accogliente. Giocare bene significa affrontare una serie di colpi di scena e prendere decisioni cruciali per creare un regno potente in grado di guidare l’assalto a una roccaforte nemica. Sblocca vari potenziamenti e modificatori sotto forma di carte, ottieni nuove strutture e i relativi bonus, recluta più soldati e raccogli più risorse, oltre ad altri vantaggi cruciali legati alla completa personalizzazione del vostro mazzo di carte. In caso di fallimento, bastano pochi secondi per lanciare un nuovo turno e sperimentare nuove strategie.

Drop Duchy ha proposto una serie di fazioni e modificatori per rinnovare le meccaniche di impilamento dei blocchi, personalizzazione dei mazzi e processo decisionale che sono alla base del suo concetto originale. L’estetica simile a quella dei modelli aggiunge una sana dose di fascino all’azione traboccante del gioco, con un vento di avventura particolarmente rinfrescante. Non importa quali carte avete in mano: la sfida offerta da Drop Duchy è sempre eccitante e piena di possibilità.