Totally Spies! – Cyber Mission: primo trailer del videogioco tratto dalla serie animata

Microids presenta il primo trailer dell’attesissimo videogioco Totally Spies! – Cyber Mission. I giocatori potranno partire per una nuova avventura a Singapore, nell’universo della nuova stagione di Totally Spies! dove si incontrano azione, avventura e infiltrazione. Sviluppato da Balio Studio, Totally Spies! – Cyber Mission sarà disponibile il 31 ottobre su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Vestendo i panni di Sam, Clover e Alex, i giocatori si immergeranno nel cuore di Singapore, dove ogni strada e ogni angolo nascondono segreti da scoprire. Basato sulla stagione 7, attualmente in onda, i giocatori si uniranno a Jerry e Mandy, oltre a nuovi personaggi come Toby, Zerlina e Mei Lin. Sia in single player che in modalità multigiocatore locale fino a 3 giocatori, avranno la possibilità di padroneggiare l’arte dell’infiltrazione, risolvere enigmi complessi e, grazie a una serie di gadget alla moda, salvare il mondo con stile!

La storia di Totally Spies! – Cyber Mission:

L’affascinante trio di Beverly Hills – Sam, Clover e Alex – è tornato ed è pronto a illuminare le vivaci strade di Singapore con le sue abilità di spia! Dalle vivaci strade di Singapore all’Università di Ayia, intraprendi un’avventura ricca di azione esplorando tutti i luoghi futuristici della città. Ma allaccia le cinture! Mentre le spie si ambientano nella loro nuova vita, una misteriosa minaccia è emersa per diffondere il caos e sta estendendo la sua influenza, tessendo la sua presenza per le strade della città.

Caratteristiche del gioco:

Esplorazione segreta: Prenditi del tempo per esplorare la città e i suoi vari luoghi. Dal Porto al Bubble Spy Café e ai famosi giardini sulla baia, scropri decine di oggetti da collezione essenziali per le tue missioni! Ma ricorda, ovunque tu sia, non si sa mai quando ti capiterà di essere “Woohped”…

Totally in incognito: Impara l’arte dell’infiltrazione risolvendo enigmi, raccogliendo oggetti e rimanendo discreto per non essere individuato! È in gioco il successo della missione.

Gadget alla moda: Salva Singapore con stile grazie a una serie di gadget high-tech. Dall’iconica Cipriacell all’elegante rossetto laser, ogni gadget interagisce con l’ambiente, supera i nemici e supera gli ostacoli sul tuo cammino.

L’unione fa la forza: Mettiti nei panni della tua spia preferita e unisci le forze con un massimo di 2 amici nella modalità multigiocatore locale! La cooperazione è fondamentale per superare le sfide e progredire nelle missioni, poiché ogni spia ha una forza unica e gadget speciali.

Proprio come nella serie: Vivi un’avventura come se fossi in un episodio di “Totally Spies!”! Immergiti in una storia originale ambientata nella nuova Stagione 7 e ritrova tutti i tuoi personaggi preferiti.

Totally Spies! – Cyber Mission sarà disponibile dal 31 ottobre 2024 in versione digitale e fisica su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e in versione solo digitale su Xbox One, Xbox Series X|S e PC.