Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: primo trailer da Koei Tecmo

KOEI TECMO Europe e il developer Kou Shibusawa hanno annunciato che il loro attesissimo gioco di strategia, Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, sarà disponibile in versione digitale dal 24 ottobre 2024 su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam. Per celebrare l’annuncio, è stato rilasciato un nuovo trailer insieme a un’impressionante key art creata dall’illustratore Keiji Hida, l’artista dietro le straordinarie immagini di ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV.

ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE si basa su ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS VIII with Power Up Kit, completo delle funzionalità “All Officers Play” e “All Periods Scenarios”, oltre a una serie di nuovi contenuti per offrire l’esperienza più completa di Romance of the Three Kingdoms fino ad oggi.

Tra le nuove aggiunte, il numero di ufficiali giocabili è stato aumentato da circa 600 a 1.000. Con l’aggiunta di nuovi ufficiali e forze, i giocatori possono scoprire nuovi eventi e relazioni tra gli ufficiali per un’esperienza ancora più autentica. La funzionalità “All Periods Scenarios” è stata aggiornata per offrire oltre 55 scenari, inclusi quelli fittizi, rendendolo il maggior numero di scenari disponibili nella storia della serie. Dalla fine della dinastia Han orientale all’ultima età del periodo dei Tre Regni, i giocatori possono scegliere qualsiasi ufficiale e periodo da giocare, creando numerose combinazioni possibili per un’esperienza unica per ogni giocatore.

Attraverso l’evoluta funzionalità “All Officers Play”, i giocatori hanno l’opzione di prendere il controllo dei potenti sovrani e degli ufficiali che li servono o essere un ufficiale libero e unirsi a un esercito vagante. Questo consente ai giocatori di esplorare i Tre Regni con un’esperienza fresca e unica ogni volta grazie all’incredibile quantità di nuove funzionalità e alla varietà di associazioni formate sia sul campo di battaglia che fuori, evidenziate dalle relazioni “Simbiontiche” e “Antagonistiche”.

Le relazioni “Simbiontiche” si stabiliscono quando il giocatore interagisce con altri ufficiali attraverso situazioni come comandi o eventi e si verificano un certo numero di “simpatie”. Quando un giocatore è in una relazione “Simbiontica” con un altro ufficiale, l’ufficiale si unirà e aiuterà il giocatore in molte situazioni, inclusi affari interni, consigli e battaglie. D’altra parte, se la relazione è “Antagonistica”, l’ufficiale non accetterà visite dal giocatore e potrebbe persino cacciarlo sul campo di battaglia.

Un altro elemento strategico unico di ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE è l’aggiunta dei potenti e unici “Tratti”. Aiutando gli ufficiali a distinguersi, i “Tratti” sono un’abilità posseduta da alcuni ufficiali con eccezionali risultati o aneddoti memorabili nella storia. Ad esempio, Cao Cao è in grado di agire due volte in consiglio e Liu Bei è in grado di incontrare ufficiali senza fallire.

La varietà di relazioni costruite durante l’esperienza è ora drammaticamente visualizzata attraverso una serie di nuovi elementi. I giocatori potranno controllare le dinamiche in continua evoluzione di ogni relazione attraverso il “Grafico delle Relazioni”. Il “Grafico delle Relazioni” non solo mostra relazioni come “Fratelli Giurati” e “Coniugi” ma rappresenta anche relazioni speciali come “Partner Destinati”, “Rivali” e “Nemici Giurati” oltre a visualizzare le varie connessioni “Simbiontiche” e “Antagonistiche”. Con l’approfondimento delle relazioni con gli altri, potrebbe anche verificarsi il “Collegamento Fuso” durante battaglie e missioni. Questi legami speciali consentono una performance migliore oltre le capacità individuali in varie situazioni.

Inoltre, molti eventi nel gioco, che vanno dai principali incidenti storici agli aneddoti degli ufficiali, possono ora essere iniziati dagli ufficiali tramite le “Tales”. Questo permette ai giocatori di partecipare selettivamente agli eventi di loro scelta. Inoltre, alcuni eventi offrono scelte e le decisioni del giocatore altereranno dinamicamente le vite degli ufficiali e i Tre Regni.