The Spectrum: tutti i dettagli sulla retroconsole in uscita a novembre

Potrebbe esservi sfuggita una delle notizie più interessanti degli ultimi tempi in campo retrogaming: PLAION, publisher e sviluppatore di videogiochi leader a livello mondiale, e Retro Games Ltd., produttore leader a livello mondiale di home computer reimmaginati, hanno infatti annunciato che The Spectrum – una ricreazione moderna del bellissimo ZX Spectrum del 1982 – sarà lanciato in Europa il 22 novembre 2024 ed è ora disponibile per il pre-ordine al prezzo di 99,99 €.

Grazie al suo design pionieristico, la macchina originale è diventata un’icona dell’home computing e dei videogiochi. È un simbolo ampiamente riconosciuto della rivoluzione tecnologica degli anni ’80 ed è questo status storico che ha contribuito a ispirare Retro Games Ltd a realizzare una replica fedele che incorpora le moderne caratteristiche di qualità della vita. Oltre a 48 giochi preinstallati, lo Spectrum è dotato di un’uscita HD a 720p tramite HDMI che consente di visualizzarlo sui moderni televisori, quattro porte USB che possono essere utilizzate per gamepad e joystick e una replica esatta della famosa tastiera “in gomma” con tasti perfettamente funzionanti, proprio come nel 1982. I 48 giochi preinstallati includono alcuni dei titoli più divertenti, stravaganti e apprezzati della storia della macchina, tra cui:

Alien Girl (Skirmish Edition), Ant Attack, Army Moves, Auf Wiedersehen Monty, Avalon, Bobby Bearing, Cosmic Payback, Devwill Too ZX, Exolon, Fairlight, Firelord, Football Manager 2, Freddy Hardest, The Great Escape, Head Over Heels, Highway Encounter, The Hobbit, Horace Goes Skiing, Jack the Nipper, Knot in 3D, The Lords of Midnight, Manic Miner, Match Day II, Movie, Nodes of Yesod, Penetrator, Phantis (Game Over II), Pheenix, Pyracurse, Quazatron, Robin of the Wood, Saboteur! Remastered, Shovel Adventure, Skool Daze, Snake Escape, Spellbound, Starquake, Starstrike II, El Stompo, Stonkers, Target: Renegade, TCQ, Technician Ted – The Megamix, Tenebra, Trashman, The Way of the Exploding Fist, Wheelie, Where Time Stood Still.

Altre caratteristiche di The Spectrum includono la possibilità di riavvolgere il gioco fino a 40 secondi per aiutare i giocatori a superare i livelli più difficili, l’inclusione di quattro slot per i “save-game” per ogni titolo, un’opzione di filtro CRT old-school per replicare i televisori di una volta e una funzionalità che consente ai giocatori di aggiungere i propri giochi tramite una chiavetta USB. Con l’obiettivo di garantire l’autenticità, Retro Games si è anche presa il tempo di incorporare la programmazione BASIC, che consentirà agli sviluppatori in erba di essere creativi proprio come i pionieri originali, responsabili dell’industria multimiliardaria dei videogiochi che conosciamo oggi.

“Anche se ci siamo divertiti a lavorare sugli altri computer retrò, questo è quello che abbiamo sempre voluto fare. Tutti noi lo ricordiamo con affetto dai tempi della nostra infanzia, quindi era importante curare ogni dettaglio, è stato un vero e proprio lavoro di passione. Molti appassionati saranno entusiasti del ritorno di questa macchina iconica e noi non vogliamo deluderli, per questo abbiamo dedicato anni di dettagli minuziosi alla ricreazione del computer domestico probabilmente più amato di tutti i tempi”, ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games Ltd. “Il progetto ha suscitato una reazione emotiva da parte di coloro che l’hanno visto, il che non sorprende se si considera la sua stretta associazione con l’infanzia e gli anni ’80, che oggi sono considerati un’epoca felice. Non vediamo l’ora che i giocatori possano mettere le mani su The Spectrum e godersi un ricordo davvero magico del passato”.

“È stato un privilegio lavorare con Retro Games su The Spectrum. Ricordo di aver ricevuto l’originale per Natale nel 1982 e di aver passato l’intera giornata a cercare di padroneggiare ‘Horace Goes Skiing’. I miei genitori non potevano permettersi un Commodore 64, ma grazie all’accessibilità e al basso prezzo del suo principale rivale, io e i miei amici abbiamo potuto trascorrere ore magiche a sfidarci su ‘Match Day II’, mentre ci meravigliavamo dell’interattività de ‘Lo Hobbit’. Sono rimasto stupito dal fattore di benessere associato a questo computer e vorrei ringraziare i numerosi gruppi della community che hanno creato una cultura solidale, divertente e vibrante attorno all’eredità dello Spectrum. Sono questi appassionati che hanno gettato le basi per la nostra nuova macchina”, ha dichiarato Simon Turner, Marketing Director di PLAION UK.

Ulteriori aspetti di interesse sono:

Tutti i giochi preinstallati sono con licenza ufficiale e possono essere giocati utilizzando solo i tasti, proprio come quando sono stati rilasciati in origine.

Emula tutti i modelli di ZX Spectrum da 16k a 128k.

Istruzioni dettagliate per la mappatura dei controlli di tutti i giochi, accessibili dall’interfaccia utente tematica.

I tasti incorporano una serie di funzioni delineate da parole di colore diverso, un elemento di design visivamente interessante e pratico.

Compatibile con una serie di controller/joystick nuovi e vecchi, proprietari e di terze parti.

The Spectrum sarà disponibile per l’acquisto presso retailer Europei selezionati al prezzo di €99.99. I pre-order sono ora disponibili e la data d’uscita è confermata per il 22 novembre 2024.