Intel presenta il primo chiplet ottico di I/O completamente integrato

Intel presenta la sua famiglia di processori x86 più efficiente di sempre, Intel Core Ultra 200V series. Offrono prestazioni eccezionali, una notevole efficienza energetica dell’architettura x86, un enorme balzo in avanti nelle prestazioni grafiche, compatibilità con molteplici applicazioni, sicurezza migliorata e calcolo AI senza paragoni. Si tratta di una tecnologia che sarà alla base degli AI PC più completi e capaci del settore con più di 80 dispositivi consumer da oltre 20 dei principali produttori al mondo, tra cui Acer, ASUS, Dell Technologies, HP, Lenovo, LG, MSI e Samsung. I preordini iniziano oggi con disponibilità a livello globale fisicamente e online presso oltre 30 rivenditori globali a partire dal 24 settembre. Tutti i dispositivi dotati di processori Intel Core Ultra 200V series e della più recente versione di Windows sono idonei a ricevere le funzionalità Copilot+ PC come aggiornamento gratuito a partire da novembre.

“I nuovi processori Core Ultra di Intel stabiliscono lo standard di settore per le prestazioni grafiche e di AI mobile e demistificano le idee preconcette sull’efficienza degli x86. Solo Intel ha la capacità, attraverso le sue partnership con ISV e OEM e un esteso ecosistema tecnologico, di fornire ai consumatori un’esperienza d’uso ottimale dell’AI PC”

afferma Michelle Johnston Holthaus, Intel executive vice president e general manager, Client Computing Group Software

Sempre di più, gli utenti consumer creano, si connettono, imparano e giocano in mobilità. Hanno bisogno di un sistema che combini prestazioni elevate, una lunga durata della batteria, compatibilità delle applicazioni e la massima sicurezza, oltre alla possibilità di trarre il massimo beneficio dall’hardware AI grazie a un’ampia disponibilità di software.

I processori Intel Core Ultra 200V sono progettati tenendo queste caratteristiche in considerazione, offrendo consumi energetici fino al 50% inferiori[1] negli AI PC e fino a 120 TOPS (tera operations al secondo) totali della ripartiti tra CPU, GPU e NPU(neural processing unit) per offrire le esperienze AI più compatibili e performanti su modelli e motori. La NPU di quarta generazione è fino a 4 volte più potente rispetto alla generazione precedente ed è ideale per l’esecuzione di carichi di lavoro AI sostenuti pur mantenendo un’elevata efficienza energetica. I TOPS della piattaforma sono attivati in oltre 300 funzionalità accelerate dall’AI con oltre 100 integrated software vendor (ISV) e sviluppatori che fanno parte dell’AI PC Acceleration Program.

Le prestazioni dei core dei nuovi processori sono particolarmente efficienti grazie a una gestione ottimizzata dell’alimentazione, i Performance-core (P-core) sono completamente riprogettati e ottimizzati in termini di prestazioni per consumi energetici per superficie. Gli Efficient-core (E-core) sono i più potenti che Intel ha realizzato a tutt’oggi e sono in grado di contenere un maggior numero di carichi di lavoro, con un raffreddamento ottimale.

I processori Intel Core Ultra 200V series segnano il debutto della nuova microarchitettura grafica Xe2 di Intel che offre un significativo passo in avanti nelle prestazioni grafiche in mobilità, con un aumento medio del 30% nelle prestazioni[2]. La GPU Intel Arc integrata include ben otto nuovi core Xe di seconda generazione, otto unità di ray tracing, supporto per un massimo di tre monitor 4k e nuovi motori AI Intel Xe Matrix Extensions (Intel XMX) integrati con un massimo di 67 TOPS per gestire applicazioni creative e aumentare le prestazioni delle applicazioni di gaming grazie ai kernel XeSS potenziati.

Come funzionano: Un ottimo AI PC deve essere innanzitutto un ottimo PC. I processori della Intel Core Ultra 200V series offrono prestazioni fino a 3 volte superiori per thread2, fino all’80% di aumento delle prestazioni di picco2 e fino a 20 ore di durata della batteria quando utilizzati per applicazioni di produttività1. Questi PC rappresentano la prossima evoluzione dell’AI PC. Grazie a partnership con i principali ISV, ampio supporto dell’ecosistema e oltre 500 modelli AI ottimizzati, i PC basati sui più recenti processori Intel Core Ultra consentono agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità dell’AI. In particolare:

Creazione di contenuti:

È possibile lavorare più velocemente rilevando automaticamente le variazioni nelle scene ed eseguendo più rapidamente il video editing.

Maggiore creatività grazie alla possibilità di generare eccezionali grafiche vettoriali e raster attraverso indicazioni testuali.

Sicurezza:

Verifica delle possibili alterazioni nei video grazie all’AI deep-fake detection in locale.

Protezione dei dati personali all’interno del PC grazie alla scansione, identificazione e messa in sicurezza dei file da app e utenti malevoli basata su AI.

Produttività:

Risparmio di tempo grazie alla possibilità di registrare presentazioni video una sola volta, eliminando la necessità di ulteriori riprese grazie alla generazione di nuovi contenuti audio e video con nuovi dialoghi.

Gaming:

Prestazioni frame-per-second potenziate ed esperienze di gaming migliorate grazie alla possibilità di utilizzare l’AI per generare immagini di alta qualità.

A proposito dei PC Intel Evo Edition basati sui nuovi Intel Core Ultra: La maggior parte dei dispositivi basati su processori Intel Core Ultra 200V series saranno laptop Intel Evo Edition, progettati in stretta collaborazione con i partner Intel e sottoposti a rigorosi test per offrire la migliore esperienza d’uso di un AI PC. Combinando le principali tecnologie della piattaforma con ottimizzazioni di sistema, questi laptop sono progettati per aiutare a ridurre il lag, minimizzare le distrazioni e diminuire la dipendenza dai caricabatterie, garantendo esperienze eccezionali in qualsiasi luogo. La novità di quest’anno sono i dispositivi Intel Evo che soddisfano parametri avanzati di raffreddamento e silenziosità di esercizio.

Le caratteristiche comprendono:

Migliore raffreddamento, maggiore silenziosità e reattività dei dispositivi ultra-thin.

Lunga durata della batteria in condizioni d’uso reali.

Sicurezza integrata che aiuta a prevenire gli attacchi malware e minimizza le vulnerabilità.

Grafica Intel Arc integrata per una creazione di contenuti più rapida e un gameplay più fluido anche in mobilità.

Connettività ultrarapida con Intel® Wi-Fi 7 (5 Gig).

Possibilità di connettere il PC a molteplici monitor, di trasferire file e di caricare il PC con Thunderbolt Share3.

Instant wake e ricarica rapida.

I più elevati standard di sostenibilità, certificati EPEAT Gold.

I dispositivi consumer con i processori Intel Core Ultra 200V series sono immediatamente disponibili in pre-ordine, i dispositivi commerciali basati sulla piattaforma Intel vPro saranno disponibili il prossimo anno.