HONOR OF KINGS presenta un evento a tema fantascientifico e un nuovo eroe: Liu Bang

I giocatori di Honor of Kings, con l’evento attualmente in atto, potranno viaggiare nel futuro partecipando a Amber Era, ottenendo due skin nel frattempo. Il tema sci-fi continua con l’introduzione di Arli: Memory Chip, Sun Bin: Sirius Wonderboy e Shangguan: Sirius Artist. Inoltre, il roster di eroi di Honor of Kings continua ad aumentare con la recente aggiunta di Liu Bang, entrato a far parte del roster il 3 settembre.

Chiamata per tutti i giocatori: un enorme meteorite è in rotta di collisione con la Terra e il destino del pianeta è nelle vostre mani. Unitevi per partecipare all’evento di gioco Amber Meteorite e partite coraggiosamente in missione per indagare sul meteorite e scongiurare una catastrofe globale.

Date un’occhiata a quello che vi attende nell’evento Amber Era

Partecipando all’evento, i giocatori potranno ottenere carte esperienza Kaiser e Garo Hero valide per 14 giorni e un sentiero Amber Era.

Segnale di Luna Piena

Sulla superficie lunare è apparsa un’ombra misteriosa che sembra assomigliare al mitico Coniglio di Giada. Effettuate il login dal 17 al 22 settembre per scoprirne di più, guadagnare gettoni e scambiarli per esclusive ricompense.

Tempesta di Energia

Dal 13 al 24 settembre, i giocatori che completeranno questa missione potranno ottenere una delle cinque skin epiche – scegliendo tra Golden Ratio Kongming, Playground Sentry Kui, Summer Waves Fang, Pet Diaries Da Qiao e Fruit Sweetheart Lady Sun.

Liu Bang

Con le sue abilità semplici da eseguire e le sue capacità multifunzionali in grado di adattarsi al flusso mutevole della battaglia, Liu Bang rappresenta un ottimo Eroe iniziale per chi vuole svolgere il ruolo di Tank. Inoltre, la ultimate di Liu Bang gli permette di teletrasportarsi da qualsiasi compagno di squadra e di fornire un supporto immediato.

Skin in stile Sci-fi

I giocatori potranno ottenere le skin Amber Era di Kaizer e Garo a un prezzo scontato per un periodo limitato. Inoltre, altri tre eroi riceveranno un restyling a tema sci-fi. Dal 13 settembre sarà la volta di Arli (S+): Memory Chip, con Sun Bin (S): Sirius Wonderboy e Shangguan (S): Sirius Artist, disponibili dal 20 settembre.

L’arrivo del Re Scimmia

Dal 5 al 18 settembre, i giocatori potranno ottenere Wukong e la skin Re Wukong dorato completando le missioni associate.

News sugli Honor of Kings Championship 2024

L’Honor of Kings Championship 2024 si terrà a ottobre in Indonesia e sarà il gran finale del circuito Honor of Kings Global Invitational Series 2024. Le qualificazioni sono già iniziate, gettando le basi per un’intensa competizione. i play-off regionali si terranno nelle regioni del Pacifico, delle Americhe e in EMEA, mentre le qualificazioni regionali si svolgeranno in Indonesia, Malesia, Filippine, SEA Wildcard, Brasile, Medio Oriente e Nord Africa e Turchia. Le squadre di queste regioni si contenderanno i posti per i Championship.