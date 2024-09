Pokémon GO: come funzionano i Pokémon Dynamax?

Stanno iniziando ad apparire in tutto il mondo di Pokémon GO i nuovi punti energetici misteriosi Dynamax, ed è finalmente possibile partecipare alle Lotte Dynamax e affrontare i Pokémon potenziati da questa nuova funzione. Tutti gli Allenatori che avranno raggiunto il livello 13 riceveranno la ricerca speciale “Vado al Max!” che prevede incontri con Pokémon Dynamax da catturare. Questi nuovi ed enormi compagni saranno di grande aiuto per affrontare le prime Lotte Dynamax.

Cosa sono i Pokémon Dynamax?

Dynamax è un fenomeno per cui i Pokémon appaiono molto più grandi, circondati da un misterioso colore rosso acceso e da nuvole a spirale sopra la testa.

I Pokémon con l’abilità di diventare Dynamax possono essere incontrati, sfidati e catturati nelle Lotte Dynamax. I Pokémon Dynamax possono essere incontrati in natura nei punti energetici indicati sulla mappa.

Gli Allenatori possono collaborare con il proprio Pokémon Dynamax per sconfiggere i boss dei punti energetici, utilizzando le caramelle e le particelle Dynamax per sbloccare le mosse Dynamax e aumentare il livello delle mosse per ottenere effetti più forti.

I Pokémon Dynamax possono imparare fino a tre mosse Dynamax: un attacco, Dynaspirito e Dynabarriera.

Cosa sono le particelle Dynamax?

Le particelle Dynamax, che da oggi stanno apparendo in tutto il mondo, sono un’energia misteriosa concentrata nei punti energetici che consente ai Pokémon Dynamax di trasformarsi.

Gli Allenatori possono collezionare particelle Dynamax esplorando i punti energetici e interagendo con essi. Le particelle Dynamax extra possono essere trovate quando si interagisce con un punto energetico per la prima volta ogni giorno. In alternativa le particelle Dynamax si possono trovare in natura ogni giorno andando in esplorazione, anche con Sincroavventura, o acquistarle nello store.

Cosa sono i punti energetici?

I punti energetici sono luoghi imprevedibili che generano particelle Dynamax. Potrebbero persino contenere Pokémon Dynamax che si possono affrontare nelle Lotte Dynamax. Questi luoghi consentono anche ai tuoi Pokémon Dynamax di diventare Dynamax.

Le particelle Dynamax sono oggetti misteriosi, quindi i punti energetici potrebbero non restare a lungo nello stesso posto.

Lotte Dynamax e ricompense

Ogni Allenatore o Allenatrice con almeno un Pokémon Dynamax nella propria squadra di lotta può affrontare le Lotte Dynamax in determinati punti energetici. Per aumentare le possibilità di successo, si può collaborare con un massimo di quattro Allenatori e Allenatrici. Solo i Pokémon Dynamax possono essere usati nelle Lotte Dynamax e completando la ricerca speciale “Vado al Max!” è possibile catturare i primi Pokémon Dynamax.

Ogni giocatore deve usare una certa quantità di particelle Dynamax per partecipare alla lotta, a seconda della potenza del boss del punto energetico. Le particelle Dynamax vengono usate solo quando il boss viene sconfitto.

In una Lotta Dynamax, è necessario tocca lo schermo per usare gli attacchi veloci e accumulare energia per usare gli attacchi caricati.

Dopo la vittoria, gli Allenatori e le Allenatrici possono posizionare uno dei Pokémon della propria squadra di lotta in quel punto energetico per ricevere caramelle e offrire un bonus danni agli Allenatori e alle Allenatrici che arriveranno in futuro. Inoltre, riceveranno le ricompense una volta che i Pokémon saranno tornati dal punto energetico, quindi dopo aver aiutato in un numero sufficiente di Lotte Dynamax o dopo la chiusura del punto energetico.

Più Pokémon vengono posizionati nel punto energetico, maggiore sarà il bonus attacco per gli altri Allenatori e le Allenatrici che affrontano il boss del punto energetico. Inoltre, in questo modo aumentano anche le possibilità di incontrare Pokémon in natura intorno al punto energetico.