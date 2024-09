Warhammer 40000 Space Marine 2: trailer di lancio per il gioco Saber Interactive

Focus Entertainment e gli sviluppatori di Saber Interactive presentano il trailer di lancio per Warhammer 40,000 Space Marine 2, ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Incarna l’abilità e la brutalità sovrumana di uno Space Marine. Scatena armi devastanti e abilità letali per annientare gli implacabili sciami dei Tiranidi. Proteggi l’Imperium in questo spettacolare gioco d’azione in terza persona con modalità solo e multigiocatore. Affronta i nemici dell’umanità nei panni del tenente Demetrian Titus nel seguito di Space Marine, uscito nel 2011, e dai nuovamente prova della tua fedeltà dopo il reintegro tra le file degli Ultramarines. Tieni a bada gli orrori della galassia in epiche battaglie su pianeti remoti e svela segreti oscuri per respingere la notte eterna.

Articoli Consigliati Dieci anni di Destiny: Bungie festeggia e viaggia verso nuove Frontiere Diablo Immortal: arriva “Calvario della Giustizia”

Immergiti in una guerra di proporzioni galattiche! Goditi questo intenso, cruento e frenetico gioco d’azione in terza persona con centinaia di nemici sullo schermo, ed epura gli implacabili sciami dei Tiranidi resi possibili dallo speciale Swarm Engine di Saber. Divertiti con modalità PvE e PvP infinitamente brutali e rigiocabili vestendo i panni del tuo Space Marine, e sblocca nuove abilità e oggetti cosmetici strada facendo! Combatti con una tra sei classi uniche, sblocca fino a 25 vantaggi per ciascuna, aggiungi altri vantaggi a ognuna delle tue armi e personalizza il tuo aspetto con una vasta gamma di oggetti cosmetici per armi e armature!