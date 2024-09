PDP presenta i controller Rematch Glow per Nintendo Switch e Xbox

Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), leader nel settore degli accessori per il gaming, e Performance Designed Products LLC (PDP) sono pronte a rallegrare l’inizio delle festività natalizie con nuovissimi controller da collezione glow-in-the-dark per Nintendo Switch e Xbox. I nuovi controller di PDP includono i REMATCH GLOW Wireless Controller con licenza ufficiale Boo Hoo, Grand Prix Mario e Blackout Bowser per la famiglia di console Nintendo Switch. È in arrivo anche una nuova custodia da viaggio per Nintendo Switch Boo Hoo Travel Case + GLOW. Per i giocatori di Xbox e PC, PDP ha presentato l’esclusivo controller cablato Designed for Xbox Titan Steel REMATCH GLOW Advanced Wired Controller. Tutti i controller sono disponibili per il pre-ordine su www.PDP.com, www.turtlebeach.com e presso retailer selezionati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa.

“I nostri controller REMATCH GLOW glow-in-the-dark sono una vera chicca per i giocatori di Nintendo Switch, Xbox e PC in vista delle festività”, ha dichiarato Cris Keirn, CEO di Turtle Beach Corporation. “I controller presentano design straordinari che gli appassionati di videogiochi apprezzeranno sicuramente, e la loro natura unica da collezione a prezzi accessibili li rende perfetti come opzioni regalo”.

Per i giocatori di Nintendo Switch, i controller wireless REMATCH GLOW di Boo Hoo, Grand Prix Mario e Blackout Bowser potenzieranno il loro gioco grazie ai rari design degli amati giochi di Mario che si illuminano al buio dopo l’esposizione alla luce. Con una durata della batteria di 40 ore, i giocatori possono giocare tutto il giorno sapendo che il loro controller è in grado di reggere le sessioni di gioco più lunghe. I controller wireless REMATCH GLOW per Nintendo Switch sono inoltre dotati di controlli di movimento integrati e di un raggio d’azione wireless di 30 metri a bassa latenza. Inoltre, i giocatori possono personalizzare ulteriormente il controller grazie ai due tasti dorsali programmabili. Oltre al controller Boo Hoo, PDP ha creato anche una nuova custodia da viaggio Boo Hoo Plus GLOW per Nintendo Switch con il fantasma preferito dei videogiochi. I giocatori e gli appassionati non dovrebbero rinunciare a questi due oggetti da collezione, soprattutto quando le luci si spengono.

I controller wireless REMATCH GLOW con licenza ufficiale per Nintendo Switch sono disponibili per il pre-ordine al prezzo di €59.99. Il controller Boo Hoo sarà in vendita negli Stati Uniti il 1° ottobre 2024 e sarà disponibile nel Regno Unito/Europa l’8 ottobre 2024. Il Boo Hoo Travel Case Plus GLOW è disponibile per il pre-ordine al prezzo di €19.99 e verrà lanciato il 24 ottobre 2024 negli Stati Uniti e l’8 ottobre 2024 nel Regno Unito/Europa. Il controller Grand Prix Mario edition sarà disponibile presso retailer selezionati negli Stati Uniti l’8 ottobre 2024. Il controller Blackout Bowser edition sarà in vendita negli Stati Uniti il 22 settembre 2024.

I giocatori di Xbox e PC possono divertirsi con il nuovo controller cablato avanzato Designed for Xbox Titan Steel REMATCH GLOW, forte come l’acciaio. Questo controller esclusivo per Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11 presenta un esclusivo design fosforescente, oltre alla possibilità di personalizzazione tramite l’app PDP Control Hub, ai grilletti a 2 vie e ai due pulsanti posteriori programmabili per velocizzare i tempi di reazione. I doppi motori rumble e i grilletti a impulsi offrono un’esperienza di gioco coinvolgente, mentre il D-pad consente di regolare il volume in modo semplice e rapido. L’applicazione PDP Control Hub consente ai giocatori di rimappare i pulsanti, riconfigurare i grilletti, regolare le zone morte e altro ancora. Il controller Titan Steel REMATCH GLOW Advanced Wired è un controller con licenza ufficiale Xbox ed è disponibile al prezzo MSRP di €39.99. Il lancio è previsto per il 18 ottobre 2024 negli Stati Uniti e sarà disponibile nel Regno Unito/Europa il 25 ottobre 2024.

Per ulteriori informazioni sugli ultimi prodotti e accessori PDP, visita www.pdp.com e www.victrixpro.com.