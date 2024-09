HONOR MagicPad2: il tablet di nuova generazione di HONOR

HONOR MagicPad2 fa il suo debutto sui mercati globali. Con un design elegante e resistente, l’HONOR MagicPad2 offre un display coinvolgente, funzionalità smart potenziate dall’IA, un’esperienza audio premium e un hardware robusto, al fine di garantire intrattenimento e produttività al massimo livello. Dotato di uno schermo HONOR Eye Comfort da 12,3 pollici, con un’alta frequenza di aggiornamento di 144Hz, l’HONOR MagicPad2 assicura un’esperienza visiva straordinaria e fluida. Inoltre, il tablet si preoccupa del benessere degli utenti grazie a tecnologie innovative per la cura degli occhi come l’AI Defocus Display, il Dimming PWM ad alta frequenza di 4320, il Circadian Night Display e il Dimming Dinamico. Con doppia certificazione TÜV, l’HONOR MagicPad2 garantisce una protezione e un comfort ottimali per gli occhi anche in caso di uso prolungato.

L’HONOR MagicPad2 offre avanzate funzionalità per la produttività, potenziate dall’IA, per una gestione delle attività fluida ed efficiente. Con HONOR Notes, gli utenti possono classificare le loro note a più livelli e usufruire delle capacità di Voice to Text, Handwriting Beautification e Riconoscimento delle formule, così da migliorare la loro efficienza. La funzione HONOR Docs semplifica la gestione dei documenti, rendendola più facile per gli utenti che lavorano in movimento o in smart working. Con il più recente MagicOS 8.0, l’HONOR MagicPad2 offre un’esperienza più intelligente e pratica che mai. Inoltre, è possibile godere di una user experience personalizzata e smart grazie a una vasta gamma di funzionalità, tra cui Magic Portal, Magic Capsule, Magic Ring e HONOR Global Favorites Space.

Inoltre, l’HONOR MagicPad2 presenta un sistema audio a otto altoparlanti ad ampiezza elevata e con certificazione IMAX-enhanced, in grado di offrire un’esperienza audio-visiva cinematografica. Integrato con la Tecnologia Audio Spaziale HONOR, il tablet offre un campo sonoro più ampio del 25% rispetto al suo predecessore, migliorando l’esperienza di ascolto complessiva. Alimentato dal Processore Mobile Snapdragon 8s Gen 3, l’HONOR MagicPad2 offre prestazioni eccezionali e capacità di elaborazione delle immagini con una velocità di clock della CPU fino a 3 GHz. Dotato di una batteria da 10.050mAh e della ricarica cablata HONOR SuperCharge da 66W, l’HONOR MagicPad2 garantisce un’autonomia per tutta la giornata.

Con uno spessore di soli 5,8 mm, l’HONOR MagicPad2 assicura un’eccezionale portabilità. Il tablet è ulteriormente rinforzato con materiale in fibra leggera, garantito da SGS con la Certificazione Anti-bending a cinque stelle. Disponibile nei colori Moonlight White e Black, questo tablet migliora la produttività grazie all’HONOR Magic-Pencil 3 e alla Smart Bluetooth Keyboard HONOR MagicPad2, che garantiscono un inserimento senza sforzo e una digitazione comoda.

Vivido Display Arricchito con Innovazioni Human-centric

Display HONOR Eye Comfort da 12,3 pollici

L’HONOR MagicPad2 è dotato di un display HONOR Eye Comfort da 12,3 pollici[1] che offre un’esperienza visiva davvero immersiva. Con un incredibile rapporto screen-to-body del 92%[2] e una vasta gamma di colori di 1,07 miliardi di colori, questo tablet consente agli utenti di immergersi in contenuti, come film e giochi, vividi e realistici. Inoltre, il display supporta una risoluzione 3K, offrendo immagini straordinariamente chiare che superano quelle di altri tablet concorrenti sul mercato. Con una luminosità di picco di 1600 nits[3], l’HONOR MagicPad2 garantisce una rappresentazione dei colori vivida e precisa per una visibilità eccellente in qualsiasi condizione di illuminazione. Che si tratti di leggere articoli in ambienti poco illuminati o di navigare sui social media sotto la luce solare diretta, il tablet assicura un’esperienza visiva ottimale. Con l’HONOR MagicPad2, gli utenti possono completamente immergersi in un viaggio visivo coinvolgente in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

Frequenza di aggiornamento dello schermo di 144Hz

Elevando l’esperienza visiva degli utenti, l’HONOR MagicPad2 vanta una notevole frequenza di aggiornamento dello schermo di 144Hz[4], così da offrire immagini eccezionalmente fluide e scorrevoli. Questo display OLED all’avanguardia da 144Hz riduce al minimo il motion blur e garantisce risposte rapide in diversi scenari. Che si tratti di navigare tra i contenuti, spostarsi nei menu o interagire con elementi dinamici come animazioni o grafiche di gioco, gli utenti possono godere di una fluidità mai provata prima. Grazie a questa alta frequenza di aggiornamento, è possibile godere di contenuti con una chiarezza senza pari, senza alcun rallentamento e immergendosi in un’esperienza visiva estremamente reattiva.

Innovazioni all’avanguardia per il massimo comfort visivo

Con un forte impegno verso innovazioni incentrate sull’utente, HONOR ha integrato una serie di avanzate caratteristiche per il benessere degli occhi, migliorando l’esperienza visiva con maggiori comfort e benefici per la salute. Queste caratteristiche includono l’AI Defocus Display[5], la tecnologia Pulse Width Modulation (PWM), il Circadian Night Display e il Dimming Dinamico.

AI Defocus Display

Riconoscendo il rischio crescente di miopia causato dalla prolungata esposizione agli schermi, HONOR, per contrastare questo problema, ha introdotto nel MagicPad2 la prima tecnologia al mondo AI Defocus Display[6], una funzione convalidata dai principali esperti del settore. Questa rivoluzionaria soluzione induce intenzionalmente un defocus controllato nel campo visivo periferico dell’utente, simulando gli effetti degli occhiali per miopia. Promuovendo l’allungamento assiale, mentre mantiene una visione centrale chiara, questa innovativa tecnologia rallenta efficacemente il processo di allungamento della miopia. Funzionando come misura preventiva e come fonte di sollievo per gli occhi, l’AI Defocus Display ha dimostrato risultati significativi, riducendo la miopia transitoria di una media di 13 gradi dopo solo 25 minuti di utilizzo[7]. Con l’introduzione dell’AI Defocus Display, HONOR ha ancora una volta ridefinito l’esperienza utente dei tablet, dimostrando il suo impegno costante per l’innovazione e il benessere dell’utente.

Dimming ad Alta Frequenza PWM a 4320Hz e Certificazioni Dual TÜV

Incorporando la tecnologia di Dimming ad Alta Frequenza PWM a 4320Hz[8], l’HONOR MagicPad2 riduce le fluttuazioni della luminosità dello schermo e riduce il flickering a un livello impercettibile, eliminando in modo efficace i rischi associati alla visualizzazione del display. Certificato da TÜV Rheinland per l’assenza di flickering e per il Low Blue Light (Hardware Solution), l’HONOR MagicPad2 è il compagno ideale per gli utenti che non si separano mai dai loro tablet.

Design Elegante, Materiali Resistenti e Accessori Creativi

Design Ultra-sottile e Robusto

Il design dell’HONOR MagicPad2 è incredibilmente sottile e leggero: ha uno spessore di soli 5,8 mm e pesa appena 555 g, garantendo così un’eccezionale portabilità in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Il tablet presenta inoltre un design speciale in virtù della forma arrotondata della linea vita che facilita una presa ergonomica, riducendo l’affaticamento durante l’uso prolungato e migliorando la maneggevolezza complessiva. Disponibile in due eleganti opzioni di colore – Moonlight White e Black – il tablet soddisfa diversi stili e preferenze. Inoltre, la copertura posteriore dell’HONOR MagicPad2 è rinforzata con un materiale composito, leggero ma resistente, che assicura una maggiore durabilità, come confermato dalla Certificazione SGS a cinque stelle contro la flessione.

Abbinato a HONOR Magic-Pencil 3 e HONOR MagicPad2 Smart Bluetooth Keyboard

Per offrire un’eccezionale esperienza di produttività, l’HONOR MagicPad2 è venduto insieme alla HONOR Magic-Pencil 3 e alla tastiera smart Bluetooth HONOR MagicPad2.

HONOR Magic-Pencil 3 : Garantisce un input preciso grazie ai suoi 4096 livelli di sensibilità alla pressione e alla latenza ultra-bassa di solo 2ms. Inoltre, presenta un miglioramento dell’80% della stabilità della punta della penna e utilizza una tecnologia innovativa di rilascio dell’inchiostro a zero pressione.

: Garantisce un input preciso grazie ai suoi 4096 livelli di sensibilità alla pressione e alla latenza ultra-bassa di solo 2ms. Inoltre, presenta un miglioramento dell’80% della stabilità della punta della penna e utilizza una tecnologia innovativa di rilascio dell’inchiostro a zero pressione. Smart Bluetooth Keyboard HONOR MagicPad2: Offre una digitazione confortevole con una corsa dei tasti di 1,6 mm, insieme a una serie di pratiche scorciatoie e una lunga durata della batteria. Il suo design ergonomico e la connettività Bluetooth contribuiscono sia alla comodità sia allo stile. Di conseguenza, questi accessori non solo migliorano la produttività, ma aggiungono anche un tocco elegante all’aspetto complessivo dell’HONOR MagicPad2.