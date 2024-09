MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection Arcade Classics disponibile da oggi: ecco il launch trailer

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics è ora disponibile in tutto il mondo in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam, con una versione digitale per Xbox One in arrivo nel 2025. Per la prima volta in assoluto, potete giocare a questi classici con amici e avversari in tutto il mondo, comodamente da casa, grazie al multiplayer online supportato dal netcode rollback. Provate la straordinaria nostalgia della collection sette-in-uno con innumerevoli personaggi e Super Eroi pronti a sfidarsi. Tutti e sette i giochi promettono di riportare i giocatori indietro nel tempo con la loro azione intensa per la prima volta sulle piattaforme moderne:

X-MEN: CHILDREN OF THE ATOM

MARVEL SUPER HEROES

MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES

MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes

MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER

X-MEN vs. STREET FIGHTER

THE PUNISHER

Ricordiamo anche l’uscita dell’edizione fisica della collection, venerdì 22 novembre su PlayStation 4 e Nintendo Switch!

Il futuro di MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics è luminoso con i suoi aggiornamenti e miglioramenti che renderanno l’esperienza di combattimento divertente e memorabile per tutti:

Battaglia online: Per tutti i giochi di combattimento sono disponibili partite online con classifiche, casuali e personalizzate, in modo da potersi scontrare con familiari e amici di tutto il mondo!

Robusto netcode rollback: Le partite online sono supportate dal netcode rollback per un’esperienza di gioco online più stabile!

Diventa il migliore: scala la classifica globale dei punteggi più alti in tutti e sette i giochi per mostrare le tue abilità al resto del mondo!

La pratica rende perfetti: La modalità Allenamento è ora inclusa nell’intera collezione di giochi di combattimento, così potrete padroneggiare il vostro personaggio preferito o provarne uno nuovo!

Guarda questo: Tutti gli occhi sono puntati sui giocatori grazie alla modalità Spettatore, che rende la visione degli incontri fluida e divertente!

Speciali con un solo tasto: Le Speciali con un solo tasto sono ora disponibili per i giocatori, rendendo questi giochi ancora più accessibili che mai!

Ci sono diversi livelli: Le impostazioni di difficoltà possono essere regolate più in alto o più in basso per i giocatori solitari, per alzare la posta in gioco o per alleggerire la sfida!

Caratteristiche aggiuntive: La collezione è un tesoro per i fan dei giochi classici, con un coinvolgente jukebox musicale, un museo interno al gioco, le Marquee Card originali di tutti i titoli, la possibilità di salvare il gioco in modalità giocatore singolo, nuovi filtri di visualizzazione per emulare i vecchi schermi televisivi e delle sale giochi e molto altro ancora!

Per i fan di Capcom, per gli appassionati di giochi di combattimento, per gli amanti dei fumetti e dei supereroi e per tutti gli altri, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics offre una celebrazione senza tempo di una serie di giochi di combattimento che ha segnato la storia, con un’ampio roster di personaggi iconici, funzionalità migliorate e un gameplay competitivo. Rivivi la nostalgia o scopri i classici intramontabili per la prima volta, unendo i fan di tutte le generazioni nella celebrazione della leggendaria serie di giochi di combattimento di Capcom.