eFootball inaugura una nuova stagione con tante novità

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia il nuovo major update per eFootball, il primo grande aggiornamento della stagione 2024/25. Tra le novità numerose modifiche alle caratteristiche del gioco e una ricca selezione di campagne in-game. L’ultimo aggiornamento di eFootball includerà una serie di aggiornamenti per migliorare l’esperienza in-game. A seguito di una continua analisi dei feedback della community, KONAMI può confermare le seguenti modifiche:

Eliminati i limiti di contratto, il che significa che gli utenti potranno utilizzare tutti i loro giocatori, indipendentemente da quando li hanno ingaggiati. I giocatori i cui contratti sono già scaduti potranno utilizzare nuovamente il servizio.

Aggiunte opzioni automatiche alla progressione dei giocatori. Ciò significa che gli utenti potranno scegliere di non preoccuparsi costantemente della complessità di bilanciamenti e progressione, rendendo più semplice l’allenamento dei calciatori. A questo si aggiunge la libertà di azzerare la progressione dei giocatori senza dover spendere GP.

Il “Finesse Dribble” è ora presente anche in eFootball. Grazie a una migliore fruibilità, gli utenti avranno a disposizione ancora più opzioni per godersi gli scontri tattici tra attacco e difesa.

Il nuovo “Booster Slot” permette di personalizzare gli attributi dei giocatori, fornendo ulteriori potenziamenti alle statistiche. Ottenendo e utilizzando Token Booster “Random” o “Select”, gli utenti potranno migliorare ulteriormente i propri giocatori grazie a 17 diversi tipi di Booster. Leggende del calcio come Ronaldinho Gaúcho, Ludovic Giuly e Deco saranno disponibili come carte Epic con “Slot Booster”.

Il nuovo aggiornamento di eFootball dà il via a una serie di nuove campagne, offrendo bonus a tutti gli utenti, da neofiti a veterani. Questi bonus aiuteranno a rafforzare i Dream Team e a migliorare l’esperienza in-game, in singolo e in Co-op.

I giocatori potranno ricevere una carta Showtime Messi dopo aver completato il tutorial “Skill Up”, e potranno anche ottenere 7 gettoni booster casuali, 7 programmi skill training e 300 monete eFootball™ come bonus login gratuito durante il periodo della campagna.

La campagna Startup offrirà anche alcune ricompense speciali al login, tra cui Highlight: FC Barcelona Robert Lewandowski, Highlight: FC Bayern Leroy Sané e 2 Highlight lottery per FC Barcelona e FC Bayern.

Grazie a questo e a una serie di obiettivi della campagna e dei Tour Event, i giocatori potranno ottenere numerosi oggetti in-game, tutti necessari per raggiungere la gloria all’interno del gioco di simulazione calcistica free-to-play più importante al mondo.

Messi e Neymar disponibili in “Ambassador Edition” con booster e compagni di squadra.

I pacchetti includeranno l’ambasciatore e 10 calciatori di livello mondiale che hanno giocato al suo fianco (su mobile e Steam il pacchetto si chiamerà Ambassador Pack).

“eFootball” è il rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI “PES”. Il cambiamento ha segnato un grande passo in avanti: nuovo marchio, nuovo motore di gioco, nuovi progressi nel gameplay e rimodulazione del titolo con la formula “free-to-play” su tutti i dispositivi compatibili. “eFootball” è una piattaforma in continua evoluzione con all’attivo oltre 750 milioni di download in tutto il mondo.