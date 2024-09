Until Dawn: trailer della versione PC

Riprogettato e migliorato per PC, Until Dawn vi invita a rivivere l’incubo e ad affrontare un avvincente horror slasher in cui ogni decisione può fare la differenza tra la vita e la morte.

Il nuovo trailer mostra le specifiche della versione PC, con frame rate sbloccato, upscaling tramite NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3, supporto per i monitor ultra-wide, ray-tracing e altro. Il gioco arriverà su PC (e PS5) il 4 ottobre.

Quando otto amici tornano al rifugio isolato in cui l’anno prima sono scomparsi due del loro gruppo, finiscono intrappolati nella gelida morsa della paura e la gita in montagna si trasforma in un incubo da cui è impossibile svegliarsi. Affronta le tue paure e stabilisci chi sopravvivrà in Until Dawn, un classico horror riprogettato e migliorato.

Vivi un avvincente slasher ricostruito da zero con la grafica straordinaria di Unreal Engine 5. Migliorato con una fotografia di livello cinematografico, meccaniche di gioco perfezionate e altro ancora, affronta l’avvincente esplorazione di una montagna isolata dove niente è come sembra.

Articoli Consigliati Pokémon UNITE: arriva Armarouge Dragon Age The Veilguard: a spasso per il mondo di gioco nei nuovi video ufficiali

Crea la tua storia assumendo il controllo di un gruppo di personaggi unici interpretati da un cast stellare, tra cui Hayden Panettiere, Brett Dalton e altri, e determina il loro destino con le tue scelte. Grazie ad animazioni dinamiche e facial-capture avanzato, scopri che cosa rende speciale ogni personaggio e chi, nel gruppo, ha ciò che serve per sopravvivere.

Esplora un ambiente ricco e dettagliato che ti lascerà senza fiato a ogni passo. Con l’aiuto dei nuovi miglioramenti grafici per PC, il gioco originale è stato ricostruito da zero utilizzando una tecnologia all’avanguardia per dare nuova vita all’incubo.

Scopri nuovi oggetti collezionabili, ambienti inediti in cui indagare, e sequenze narrative ricostruite che approfondiscono il mistero. Immergiti nell’azione con una coinvolgente visuale in terza persona e goditi una nuova colonna sonora e nuovi effetti audio che ti terranno con il fiato sospeso per tutta l’avventura.