Dragon Age The Veilguard: a spasso per il mondo di gioco nei nuovi video ufficiali

Oggi BioWare ha pubblicato un nuovo post sul blog di sviluppo di Dragon Age The Veilguard, intitolato Exploration Across Thedas, che presenta nuovissimi video che mostrano diverse aree che i giocatori attraverseranno nel corso del gioco, ognuna con un’atmosfera e uno stile unici: Arlathan Forest, Hossberg Wetlands, Minrathous, Rivain e Treviso. L’articolo inoltre approfondisce anche The Lighthouse, frifugio principale di Rook, e vengono anche condivisi dettagli relativi a The Crossroads, che consente a Veilguard di attraversare il Thedas in pochi secondi, collegando The Lighthouse a una parte del mondo mai vista prima. Infine, vengono forniti dettagli su come i compagni interagiscono tra loro e con il mondo circostante nel corso della storia.

In Dragon Age: The Veilguard, i giocatori vestiranno i panni di Rook, protagonista completamente personalizzabile che dovrà farsi avanti, unire la propria squadra e diventare l’eroica figura di cui il Thedas ha bisogno in un’epoca in cui le leggende nascono o vengono uccise. Insieme a Rook nella battaglia contro le divinità elfiche corrotte c’è un cast di sette interessanti compagni, ciascuno dei quali proviene da una fazione leggendaria del mondo di Dragon Age. Oltre alle loro motivazioni e storie personali, i compagni Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve e Taash introducono capacità ed equipaggiamenti unici che Rook dovrà implementare strategicamente nella lotta per il futuro del Thedas.

“Avendo lavorato su Dragon Age per oltre 15 anni, so quanto la nostra community sia impaziente ed entusiasta, e io sono altrettanto entusiasta di annunciare che Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile il 31 ottobre”, ha dichiarato John Epler, direttore creativo di Dragon Age: The Veilguard. “Volevamo darvi la possibilità di esprimere voi stessi e di farlo in un mondo pieno di avventure e pericoli. Quindi, che siate Guerrieri, Ladri o Maghi, non vediamo l’ora che vi equipaggiate, raduniate il vostro gruppo e partiate per un’altra emozionante avventura nel Thedas ad Halloween”.

Come GDR incentrato sui personaggi, Dragon Age: The Veilguard offre un’esperienza creata con cura, intrecciando i fili della ricca narrazione e della costruzione di un mondo fantasy per cui la serie è famosa. In questa audace ed eroica avventura, i giocatori vivranno vicende estese e dinamiche che esplorano amore, perdita e scelte complesse, e che influenzeranno le relazioni e il destino di ciascun membro dell’Egida del Velo. In perfetto stile Dragon Age, questi legami di amicizia sono le basi su cui si fonda il viaggio di Rook, e sarà il giocatore a decidere come si evolverà la sua storia personale.

I fan che prenotano la Standard Edition di Dragon Age: The Veilguard al prezzo di $69.99 USD‡ su PlayStation 5 e Xbox Series X|S o di $59.99 USD‡ su PC riceveranno il set estetico armatura del Sangue di Drago per le classi guerriero, mago e ladro. Chi prenota la Deluxe Edition al prezzo di $89.99 USD‡ su console o $79.99 USD‡ su PC riceverà inoltre i seguenti elementi estetici: tre set di armature per Rook, sei armi per Rook, sette set di armature per i compagni e sette armi per i compagni. I membri di EA Play Pro† su EA app godranno di accesso illimitato alla EA Play Pro Edition a partire dal 31 ottobre.