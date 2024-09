Farming Simulator 25: svelate le nuove colture

Dopo il riso e gli spinaci, GIANTS Software annuncia altre due nuove colture per Farming Simulator 25: piselli e fagioli. A partire dal 12 novembre, gli agricoltori virtuali potranno coltivare sui loro campi una varietà di 25 colture in totale. Diverse specie arboree e ortaggi in serra aggiungono una maggiore varietà agricola e il numero di colture corrispondenti al titolo del gioco è una coincidenza, osserva il publisher e sviluppatore.

All’inizio dell’anno di un contadino, i piselli vengono piantati a marzo, un mese prima dei fagioli. I piselli impiegano quattro mesi per maturare e gli agricoltori utilizzano attrezzature specializzate per la raccolta dopo aver applicato le consuete misure per migliorare la resa. Macchine di grandi dimensioni come la OXBO EPD540E, una raccoglitrice di piselli semovente, garantiscono una stagione di raccolta soddisfacente tra luglio e ottobre. Oppure da agosto a dicembre per i fagioli.

Articoli Consigliati World of Warcraft: The War Within è disponibile, ecco le novità da Blizzard Pokémon UNITE: arriva Armarouge

Nuovi dettagli rendono il riso e gli spinaci ancora più interessanti per gli agricoltori che non si tirano indietro di fronte a colture che richiedono un’attenzione particolare: Il riso e il riso a grani lunghi sono due colture con esigenze specifiche di gestione dell’acqua e di attrezzature per la semina e la raccolta. Entrambi vengono piantati in risaie, campi approfonditi per trattenere l’acqua. Gli spinaci non sono adatti agli agricoltori che amano dormire in casa: Questa coltura a foglia può essere raccolta due volte a stagione dopo essere stata seminata una sola volta, se gli agricoltori sono veloci. Inoltre, devono affrettarsi a raccogliere il prodotto perché non può essere conservato e deve essere venduto immediatamente prima che appassisca.

In vista del lancio, GIANTS Software ha ancora alcune caratteristiche da svelare. Annunciati attraverso le anteprime, i creator hanno recentemente rivelato alcune caratteristiche minori come la nuova prospettiva in terza persona a piedi o gli animali al pascolo che tagliano l’erba dei campi.

Farming Simulator 25 uscirà il 12 novembre su PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Presenta più di 400 macchinari e 150 brand del mondo reale.