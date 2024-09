World of Warcraft: The War Within è disponibile, ecco le novità da Blizzard

Mentre i campioni di Azeroth si avventuravano a Khaz Algar per esplorarne la superficie e le lande sotterranee per affrontare Xal’atath, i suoi alleati Nerubiani, guidati dalla Regina Ansurek, si preparavano alla battaglia in World of Warcraft. La Stagione 1 di The War Within è ora disponibile e porta con sé sfide tutte nuove. A partire da oggi, saranno presenti:

Nuova incursione : Palazzo dei Nerub’ar Prendi d’assalto il palazzo per eliminare la Regina Ansurek e le sue forze in questa nuova incursione da 8 giocatori. Disponibile in modalità Normale ed Eroica, oltre alla Ricerca delle Incursioni Ala 1.

: Palazzo dei Nerub’ar Nuove spedizioni La nuova rotazione delle spedizioni sarà disponibile in modalità Mitica 0. Spedizioni della Stagione 1: Ara-Kara, Città degli Echi Città dei Fili Alba Infranta Volta di Pietra Nebbie di Tirna Falcis ( Shadowlands ) Scia Necrotica ( Shadowlands ) Assedio di Boralus ( Battle for Azeroth ) Grim Batol ( Cataclysm )

Nuovi boss esterni: Kordac, il Protettore Dormiente Aggregazione di Orrori Shurrai, Atrocità del Mare Sotterraneo Orta, la Montagna Spezzata

Nuova stagione PvP Ha inizio una nuova stagione di arene e campi di battaglia Sarà disponibile anche la coda in solitaria per i campi di battaglia classificati.

Nuova funzionalità : Scorribande Sblocco delle Scorribande di Grado 4+ insieme alla nuova Scorribanda stagionale.

Inoltre, dal 17 settembre:

Palazzo dei Nerub’ar: modalità Mitica, modalità Storia e Ricerca delle Incursioni Ala 2

Spedizioni Mitiche+ (+2 e oltre)

La Gran Banca apre i battenti