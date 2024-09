SONIC X SHADOW GENERATIONS: terzo video sulla colonna sonora

SEGA ha rilasciato oggi il terzo e ultimo trailer della colonna sonora di SONIC X SHADOW GENERATIONS, dando un assaggio delle tracce rivisitate di Chaos Island: Atto 1, originariamente composte da Tomoya Ohtani e remixate da R.B.U. Il video include anche un’immagine animata di Shadow ispirata alla zona e al suo gameplay.

SONIC X SHADOW GENERATIONS uscirà in versione sia digitale sia fisica il 25 ottobre 2024, a partire da €49.99 su PlayStation 5 , PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, la famiglia di sistemi Nintendo Switch e PC. I fan possono preordinarlo oggi e ricevere una legacy skin per Sonic contemporaneo basata sul suo look di Sonic Adventure! Chi acquista la Digital Deluxe Edition può giocare con tre giorni d’anticipo e ricevere contenuti extra. Inoltre, i giocatori che effettueranno il pre-ordine dell’edizione fisica del Day One riceveranno anche il diario di 28 pagine di Gerald Robotnik, in cui viene narrata la creazione di Shadow presso la Stazione Spaziale Ark.

Articoli Consigliati FAIRY TAIL 2: nuovo video dedicato a Elsa DRAGON QUEST MONSTERS il Principe Oscuro è ora disponibile

Iscriviti alla newsletter prima del 1° novembre 2024 per ricevere la legacy skin di Sonic Jam per Sonic classico, ispirata alla prima apparizione in 3D di Sonic. Visita il sito web ufficiale di SONIC X SHADOW GENERATIONS per i termini e le condizioni completi.

Per non perderti le novità di Sonic the Hedgehog, segui Sonic su X, Instagram, TikTok e Facebook e iscriviti al canale Twitch e YouTube. Non dimenticare di dare un’occhiata al negozio online di SEGA su shop.sega.com per acquistare tutti i prodotti targati SEGA.