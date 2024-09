DRAGON QUEST MONSTERS il Principe Oscuro è ora disponibile

SQUARE ENIX ha pubblicato oggi DRAGON QUEST MONSTERS Il Principe oscuro, l’ultimo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo, su PC (Steam) e dispositivi mobile (iOS e Android). Oltre alle missioni principali della storia, le versioni per PC (Steam) e dispositivi mobile includeranno tutti i DLC già pubblicati nella Deluxe Edition digitale per Nintendo Switch, così i giocatori potranno partire per un viaggio di vendetta, scoprire nuove combinazioni di mostri e immergersi in battaglie strategiche.

DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe oscuro segue la storia di Psaro, il principe dei demoni, che è affetto da una maledizione per cui non può fare del male ai mostri. Per questo motivo dovrà diventare un domamostri, così da reclutare e combattere insieme a loro nelle varie ambientazioni del fantastico mondo di Nadiria. La sua avventura sarà caratterizzata da un ciclo di stagioni regolare che cambierà anche i paesaggi: la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno daranno accesso a nuove aree e mostri stagionali specifici.

Uno degli strumenti più potenti a tua disposizione però sarà un sistema evoluto di sintesi, che ti permetterà di creare mostri completamente nuovi combinando quelli già incontrati. Potrai fare esperimenti e, alla fine, sbloccare più di 500 mostri, da quelli più celebri della serie fino a delle creature completamente nuove. Inoltre, con le “Risse a raffica”, un match a velocità automatica, potrai competere in una modalità sfida a giocatore singolo in 30 match consecutivi.

DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe oscuro per PC (Steam) e dispositivi mobili include tutti i DLC già pubblicati in precedenza per la Deluxe Edition digitale per Nintendo Switch senza costi aggiuntivi, tra cui:

La Tana delle Talpe: in questa segreta speciale, puoi reclutare i mostri con cui hai già fatto amicizia in precedenza. La Tana delle Talpe è un ottimo modo per ritrovare mostri che compaiono solo durante certe stagioni o con particolari condizioni meteorologiche, e anche quelli che possono essere ottenuti soltanto tramite sintesi.

Palestra di Allen l'Allenatore: esplora queste segrete generate casualmente e combatti contro legioni di potenti mostri.

esplora queste segrete generate casualmente e combatti contro legioni di potenti mostri. Bauli preziosi: un misterioso scrigno del tesoro che contiene delle ricompense emozionanti. Si può aprire una volta all’ora e offre degli oggetti molto utili.