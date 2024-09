MultiVersus: i dettagli sul gameplay di Samurai Jack

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di MultiVersus in cui svela che aggiungerà Le Superchicche e Nubia dell’universo DC al sempre più ampio roster di personaggi, come parte della Stagione 3: Sugar, Spice & Everything Nice. Basato sul trio di supereroine della celebre serie animata, Le Superchicche saranno disponibili nella Stagione 3 di Multiversus dal 17 settembre. La Supereroina DC e nuova Regina delle Amazzoni Nubia arriverà a seguito nel corso della stagione.L’inseparabile trio di supereroine Fiore, Molly e Bolle arriverà direttamente da Townsville per mettere tutti i cattivi al loro posto. Nel nuovo trailer vengono mostrate le abilità di combattimento delle Superchicche come personaggi di categoria Assassino, incluse le loro abilità uniche di squadra di sferrare calci, pugni e colpi in maniera coordinata, spiazzando gli avversari come un’unica macchina da combattimento, oltre alla possibilità di ciascuna di agire da leader, dando un tocco personale agli scontri con le proprie mosse speciali. Il video fornisce anche un primo sguardo alle varianti personaggio delle Superchicche, Rowdyruff Boys e Dynamo Suits, disponibili dal 17 settembre, oltre alla nuova versione “Distrutta” della mappa Città di Townsville, che i fan della serie riconosceranno, in arrivo prossimamente nella stagione.

Inoltre, la Stagione 3 aggiungerà la nuova mappa Midnight Showing, che permetterà ai giocatori di sfidarsi sullo sfondo del cinema ispirato dal film Gremlins (1984).

Sviluppato da Player First Games, MultiVersus è disponibile come download gratuito sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC (Steam ed Epic Games Store) con supporto per il cross-play e cross-progression.

Il picchiaduro in stile platform free-to-play presenta un gruppo ancora più ampio di personaggi popolari basati sulle serie di Warner Bros. Discovery. La schiera di personaggi attuale comprende Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam e il Joker e Nubia (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, Taz e Marvin il marziano (Looney Tunes); Arya Stark (Il Trono di Spade); Tom e Jerry (Tom & Jerry); Finn l’umano, Jake il cane e Guardia Banana (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); Il Gigante di ferro (Il gigante di ferro), LeBron James (Space Jam: New Legends); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick and Morty); Gizmo e Ciuffo Bianco (Gremlins); Jason Voorhees (Venerdì 13); Agente Smith (The Matrix); Jack Samurai; Beetlejuice, Le Superchicche, e una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog.

