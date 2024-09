Monster Jam Showdown: l’accolades trailer

Milestone, sviluppatore e publisher leader di videogiochi racing a livello mondiale con sede a Milano, insieme a Feld Motor Sports, Inc., leader mondiale nell’intrattenimento motoristico specializzato in arene e stadi, hanno rilasciato l’accolades trailer di Monster Jam Showdown. Sviluppato con Unreal Engine 5, presenta 66 truck ufficiali Monster Jam e più di 140 vernici da sbloccare e applicare.

Il pilastro dell’esperienza per giocatore singolo sarà lo Showdown Tour, una campagna non lineare in cui i fan potranno cimentarsi in competizioni ufficiali Monster Jam come il Freestyle e le gare head-to-head, oltre a modalità di gioco originali che combinano velocità e abilità. Per trasmettere immediatamente la sensazione e l’emozione di padroneggiare bestioni da 1.500 cavalli, il gioco presenta aiuti alla guida completi e personalizzabili, che consentono a tutti di eseguire manovre massicce e acrobazie dinamiche. Inoltre, le location dello Showdown Tour sono selvagge e fuori dal comune. Oltre a gareggiare in stadi ispirati a luoghi reali, i fan avranno l’opportunità di guidare i loro truck Monster Jam preferiti in tre ambienti originali ispirati alla natura selvaggia della Death Valley, del Colorado e dell’Alaska. Questi saranno i luoghi perfetti per derapare e spingere alla massima potenza, sfruttando l’anima arcade di questa novità del catalogo Milestone. Grazie agli oggetti distruttibili, al design folle dei tracciati e alle condizioni meteorologiche estreme, i giocatori potranno vivere gli scenari più imprevedibili.

Anche i fan in cerca di competizione avranno molte opportunità per mettersi alla prova. Lo split-screen consentirà duelli emozionanti con la famiglia e gli amici, mentre due eventi solo online completeranno il pacchetto di 10 diverse modalità di gioco. I risultati ottenuti dai giocatori saranno monitorati attraverso le classifiche e il garage. Nelle classifiche, tutte le partite online contribuiranno alla classifica globale, mentre saranno disponibili classifiche separate dedicate a specifici eventi offline. Nel Garage sarà possibile controllare le statistiche di gioco e ammirare tutti i truck Monster Jam collezionati.

Monster Jam Showdown è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, e PC via Steam ed Epic Games Store.