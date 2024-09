Funko Fusion: trailer di lancio del gioco 10:10 Games

Funko Fusion è disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il gioco è sviluppato dallo studio indipendente 10:10 Games, in collaborazione con Funko, Universal Products & Experiences e il partner di distribuzione fisica Skybound Games: ecco il trailer di lancio. Ispirato al mondo dei Funko Pop!, il videogioco crossover action-adventure sviluppato e pubblicato da 10:10 Games, invita i giocatori ad addentrarsi nella Wonder Works Factory, scegliendo il proprio personaggio preferito per intraprendere un viaggio mai visto prima. Nel gioco, sarà possibile sconfiggere nemici, risolvere enigmi e scoprire i mondi ispirati ai film più iconici, alle serie tv e a fumetti e videogiochi, nel tentativo di sconfiggere il malvagio Eddy Funko.

È il momento di esplorare la stravaganza della cultura pop attraverso livelli e missioni ricche di riferimenti alla cultura pop e ad alcune delle franchise più amate provenienti dal catalogo NBCUniversal come Jurassic World, Lo Squalo, Ritorno al futuro, La Cosa, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, Xena – Principessa Guerriera, The Umbrella Academy, Masters of the Universe e tanti altri, come Invincible di Skybound Entertainment e Mega Man di Capcom.

“Siamo orgogliosi di ciò che il nostro piccolo team è riuscito a realizzare con il gioco di debutto Funko Fusion, una lettera d’amore alla cultura pop”, dichiara Arthur Parsons, cofondatore e responsabile editoriale di 10:10 Games. “Realizzare questo gioco e, allo stesso tempo, costruire il nostro studio è stato un vero piacere. Funko Fusion vuole celebrare il fandom, le storie e i personaggi che amiamo, ognuno con il proprio stile autentico e irriverente, e siamo entusiasti di condividere ciò che abbiamo creato con i nostri fan”.

Per avere un assaggio di ciò che Funko Fusion ha da offrire, i giocatori potranno giocare una demo gratuita su PC disponibile tramite la piattaforma Steam, che include il primo livello del mondo ispirato al classico film horror del 1982, La Cosa, e numerosi personaggi giocabili come Mega Man, Freddy Fazbear (Five Nights at Freddy’s) e He-Man (Masters of the Universe).

È inoltre disponibile sul sito di Funkoeurope.com e presso i rivenditori selezionati, la prima linea di Funko Pop! dedicati a Funko Fusion. Una seconda linea, annunciata allo scorso San Diego Comic-Con, è prevista per la fine dell’anno. I collezionisti potranno riscattare i codici presenti all’interno dei Funko Pop! dedicati a Funko Fusion, per ottenere bonus esclusivi all’interno del gioco, tra cui il personaggio giocabile Mecha Freddy e skin alternative come Slime Pit He-Man e M3GAN danneggiata.

“Funko Fusion è il tipo di gioco che ogni studio vorrebbe creare ma che pochi riescono a realizzare. È divertente, sincero, sfacciato e inaspettato, profondamente incentrato sulla narrazione”. Commenta Jason Bischoff, VP, Licensing and Business Development di Funko. “Abbiamo cercato per anni il giusto partner in questo settore perché sapevamo quanto fosse importante fare le cose in modo corretto. 10:10 Games ci ha sorpreso in ogni passo di questo percorso, e siamo felici di invitare finalmente i fan a vivere questa avventura!”

“Funko Fusion apre un forziere ricco di contenuti incredibili, collegando mondi iconici come Jurassic World e Ritorno al Futuro, oltre ad altri incredibili personaggi, disponibili per la prima volta in un videogioco, provenienti da IP affermate come NOPE e M3GAN”. Afferma Bill Kispert, SVP & GM, Games & Digital Platforms presso Universal Products & Experiences. “Siamo entusiasti di far scoprire ai giocatori tutti i dettagli e gli omaggi, realizzati con passione, che abbondano in ogni livello”.

Funko Fusion è disponibile in digitale su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam, mentre le versioni fisiche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono acquistabili presso i rivenditori selezionati. Funko Fusion verrà pubblicato per PlayStation 4 il 15 novembre. L’edizione digitale per Nintendo Switch sarà disponibile questo dicembre mentre la versione fisica verrà distribuita a marzo 2025.