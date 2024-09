SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS: Serious Mr. Karate vs Shin Akuma nel nuovo video ufficiale di supercombo

Le leggende di SNK e CAPCOM si scontrano in SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS, crossover stellare nel genere dei picchiaduro, di nuovo disponibile, a sorpresa, e di cui vi mostriamo un nuovo, spettacolare video con protagonisti, questa volta, due storici personaggi di Art of Fighting e Street Fighter: Serious Mr. Karate vs Akuma. L’amato titolo delle sale giochi del 2003 SVC CHAOS è tornato ed è più in forma che mai, su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Caratteristiche:

Mondi opposti s’incontrano quando 36 personaggi iconici di varie serie SNK (soprattutto THE KING OF FIGHTERS) e CAPCOM (soprattutto STREET FIGHTER) si fronteggiano in una lotta frenetica! Grazie al rollback netcode e alle modalità torneo nuove di zecca, i match online saranno divertenti e al cardiopalma, mantenendo la grafica e i comandi classici del titolo amato dai fan. Ci saranno anche un visualizzatore di hitbox e una modalità galleria! Afferra e atterra giocatori di tutto il mondo in questa nuova evoluzione di SVC CHAOS!

SNK ha dalla sua grandi nomi dei picchiaduro come Kyo Kusanagi, Terry Bogard e Mai Shiranui insieme a Mars People, Athena e altre icone vere e proprie di SNK… mentre i lottatori agguerriti CAPCOM come Ryu, Chun-Li e Demitri si ergono senza paura al fianco di Zero, Red Arremer e altri! Gioca nei panni di 36 personaggi delle serie storiche di SNK e CAPCOM!

Il rollback netcode appena aggiunto e le lobby online (per un massimo di nove giocatori) fanno approdare SVC CHAOS in una nuova era del gaming. Partecipa ai tornei nel modo che preferisci scegliendo tra formati a eliminazione singola, eliminazione doppia e girone all’italiana. Afferra e atterra giocatori di tutto il mondo!

Il nuovo visualizzatore di hitbox offre una panoramica dettagliata delle aree di collisione di ciascun personaggio, mentre la modalità galleria con 89 opere (key art, ritratti di personaggi e tanto altro) è un vero spettacolo per gli occhi! Goditi questo e molto di più nel nuovo SVC CHAOS migliorato!