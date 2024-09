Persona 3 Reload Episodio di Aigis -The Answer-: uno speciale video commemorativo ufficiale

ATLUS ha pubblicato Episodio di Aigis -The Answer-, l’ultimo contenuto previsto di Persona 3 Reload: Pass espansione, per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4. Aggiunto 16 anni fa al gioco principale con la pubblicazione di Persona 3 FES, Episodio di Aigis -The Answer- (noto in origine come “The Answer” in Nord America) è un importante DLC ambientato dopo il finale del gioco, che espande la storia di Persona 3 Reload. Ecco ora un video celebrativo ufficiale.

Goditi una versione moderna dell’ultimo capitolo con più di 30 nuove ore di gioco, grafica all’avanguardia, opzioni per la fruibilità aggiornate, animazioni e interfacce rinnovate, nonché una colonna sonora riarrangiata. In Episodio di Aigis -The Answer-, dopo aver risolto il mistero dell’Ora Buia, aver combattuto battaglie epiche nel Tartaro e aver vissuto le peripezie indimenticabili di Persona 3 Reload, i membri della S.E.E.S. si ritrovano intrappolati in un 31 marzo senza fine. Addentrati nell’Abisso del Tempo con Aigis, affronta nuove sfide e scopri la causa di questo strano evento, nonché la verità su cos’è accaduto quel giorno… La versione dell’epilogo presentata in Persona 3 Reload prevede il ritorno di un personaggio amatissimo dai fan e della musica iconica di Persona 5 Royal sotto forma di un combattimento contro un boss. Guarda il trailer “Un nemico familiare” qui per scoprire il volto dietro la maschera.

Persona 3 Reload: Pass espansione include l’Episodio di Aigis -The Answer, il Set musica e costumi Velluto e i Set extra musica di Persona 5 Royal e Persona 4 Golden. Il Pass espansione è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate fino al 31 gennaio 2025.

In merito a Persona 3 Reload

Vesti i panni di un nuovo studente, travolto da un destino inatteso, ed entra nell’ora “nascosta” tra un giorno e l’altro. Risveglia un potere incredibile e svela i misteri del Tartaro, combatti per i tuoi amici e lascia un segno indelebile nei loro ricordi. Immergiti nell’Ora Buia e risveglia le profondità del tuo cuore!