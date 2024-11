Farming Simulator 25: Giants Software pubblica il trailer di lancio

Giants Software ha da poco pubblicato il trailer di lancio per Farming Simulator 25, titolo disponibile da ora su PC e console current-gen. Come di consueto trovate il materiale rilasciato alla fine della notizia.

“Questa fattoria è la tua fattoria”

“Per gli agricoltori esperti, il gioco rappresenta il passo successivo per vivere in modo giocoso la propria passione”, afferma Christian Ammann, CEO di GIANTS Software. “Per tutti gli altri, si tratta di un’opportunità rilassante, coinvolgente e orientata alla community per coltivare un nuovo hobby, approfondire conoscenze appassionanti e, infine, raccogliere la gratificante sensazione di libertà e realizzazione”.

Primi passi facili sui campi

Con più varietà, opportunità e sfide, Farming Simulator 25 permette ai giocatori di sperimentare, imparare e crescere. La maggiore accessibilità, grazie al miglioramento delle interfacce utente, delle informazioni e del tutoraggio dei personaggi non giocanti, rende la serie adatta alle famiglie ancora più accogliente per i principianti. Il nuovo assistente di guida basato sul GPS e l’IA dei lavoratori, rielaborata e migliorata, consentono un aiuto supplementare e l’automazione nei campi affollati.

L’agricoltura è sinonimo di business

Che ci si concentri sui campi, sull’allevamento o sulla silvicoltura, il sogno dell’agricoltura può essere realizzato con una piccola fattoria e qualche grazioso negozio per la vendita dei prodotti, oppure facendolo diventare un impero: con catene di produzione, fabbriche, progetti di costruzione e persino monumenti della community come templi o musei di ascensori, che forniscono obiettivi a lungo termine e attività infinite per le ambizioni dell’agricoltore.

Con tre ambientazioni in Nord America, Europa e Asia orientale, 25 colture da campo, più molte colture in serra e alberi, e diversi tipi di animali, ogni agricoltore può scegliere il proprio punto di partenza – da solo o in multiplayer cooperativo. Gli appassionati di macchinari possono contare su oltre 400 macchinari autentici di oltre 150 marchi internazionali come Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland e Valtra. Altre nuove caratteristiche includono la deformazione del terreno, gli eventi atmosferici e miglioramenti generali della grafica e della fisica.

